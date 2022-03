"V současné době je na území města 200 ukrajinských uprchlíků. Co se týče možností, řešíme převážně ty krátkodobé. Využíváme k tomu zatím dvě patra v hotelu Thermal, kde je možno ubytovat až 80 lidí. Asociace hotelů hlásí, že má možnost až 150 lůžek," informovala primátorka Andrea Pfeffer Feklová (ANO) s tím, že 600 tisíc korun jako rezerva v rozpočtu poslouží například právě na proplacení ubytování v hotelu Thermal.

Jak doplnila, Thermal si za den a osobu účtuje 300 korun. "Bereme to jako krátkodobé ubytování. Lidé tam přespí a pak se jdou zaregistrovat do KV Areny. Nejvíce jsme v hotelu Thermal v jednom okamžiku měli 22 lidí, z neděle na pondělí to bylo například 7 lidí. Koncepci dlouhodobého ubytování jsme zatím neřešili," dodala primátorka.

Zastupitel Josef Janů (nezařazen) se ptal, jak to je s možným využitím prázdného sanatoria Trocnov, který město aktuálně nabízí k prodeji. "Pokud vím, je tam 50 lůžek, včetně přistýlek by to pak mohlo být až 80," poznamenal Janů. "Jsme připraveni využít i tento objekt. Je ale potřeba si uvědomit, že tam bude zapotřebí pracovník pro zajištění provozu. Pokud to bude nutné, jsme Trocnov schopni zprovoznit do 24 hodin," reagovala Pfeffer Ferklová.

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA), který je zároveň opozičním městským zastupitelem, upozornil, že situace s počty uprchlíků se může komplikovat. "Zatím prošlo asistenčním centrem kolem 1600 lidí, z nichž jen asi 350 využilo nabídky ubytování. Zbytek zde má totiž příbuzné, známé. Toto může být ale jen předvoj a v následujících dnech může jít už o násobky," upozornil hejtman s tím, že kraj eviduje asi 3000 volných ubytovacích kapacit. Podle nejnovějších čísel z úterního rána prošlo centrem v KV Areně už 2279 uprchlíků, z nichž 499 bylo ubytováno. "Připravujeme seznam možných tělocvičen, hal i nevyužitých kapacit internátů," upřesnil Kulhánek.

Primátorka následně uvedla, že na území města Karlovy Vary je nyní k dispozici pro ukrajinské děti 58 míst v mateřinkách a jen 39 ve školách. "Ministerstvo školství říká, že zatím je třeba děti aklimatizovat a není třeba nástup do školských zařízeních uspěchat. Je potřeba si ale uvědomit, že není možné navyšovat kapacitu ve školkách nad 28 dětí v jedné třídě. Pak by to bylo otázkou zřizování nových tříd," poznamenal Kulhánek.

Na jednání vystoupil i Karlovarák Otmar Homolka. Prostřednictvím zastupitele Janů předal zastupitelům návrh, aby odhlasoval odsouzení současné agrese Ruska na Ukrajině a také že město Karlovy Vary vyzývá Vladimíra Putina k okamžitému ukončení války. "Chtěli bychom, aby lidé na Ukrajině zaregistrovali náš postoj. V tuto chvíli bychom tady neměli jen sedět a mlčet," prohlásil Homolka. "Nemáme příliš možností než vyjádřit toto odsouzení," konstatoval následně Janů.

Zatímco pro odsouzení agrese zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé, pro vzkaz Putinovi jich bylo jen 12 - z karlovarských radních pro něj hlasoval jen náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).