Prázdniny jsou takřka v polovině a bilance návštěvnosti Karlových Varů je o něco méně příznivá než v loňském roce, kdy covid téměř vyřadil lázně z cestovního ruchu. Přesto se Karlovy Vary nadechly. Hotely zachránili čeští hosté, kteří využili pobídek města i státu a přijeli. Deník se proto zeptal ředitele karlovarského infocentra Josefa Dlohoše, jak je s letošní sezonou spokojený.

Město Karlovy Vary masivně inzerovalo v médiích a zvalo Čechy k návštěvě Karlových Varů. Kolik jste do kampaně investovali a jak jste spokojeni s návštěvností?

Rozpočet na letošní kampaň VARY°Zdraví je v celkové výši 14 milionů korun. Do tisku šla inzerce v průběhu léta v souhrnné výši 500 tisíc korun. Návštěvnost města je horší než v loňském roce, o loňských prázdninách. Přesná čísla budeme mít až ve třetím kvartálu letošního roku. Nejdůležitější však pro další fungování lázní bude vývoj na podzim a v zimě.

Jaké mají lidé představy o trávení dovolené v lázních, o co mají největší zájem? Co nejvíce oceňují?

Česká klientela nejraději vyhledává přírodu, klid – velmi silný je turistický segment, který pravidelně každou sezónu obsazuje všechny české hory. Hned v závěsu asi můžeme říct, že jsou stále velmi poptávané české lázně, především ty tradiční.

Nabídlo město hostům nějaké benefity, které mohou při pobytu v lázních využívat?

Ano, město nejenže prostřednictvím infocentra realizuje zmíněnou kampaň VARY°Zdraví, ale i organizuje Karlovarské kulturní léto. Stále je také v platnosti zvýhodněná cena Karlovy VARY REGION CARD. Tu v letošní sezóně pořídí návštěvník od 350 korun na osobu a dva dny. Připravili jsme také pro všechny návštěvníky virtuálního průvodce městem VARY°Metro, který spolehlivě a zdarma naviguje v celém městě a provede po 22 procházkách v lázeňských lesích.

Setkali jste se s nějakou stížností či výjimečným přáním hostů?

S takovými se setkáváme dnes a denně. Že jsou toalety otevřeny až od 9. hodiny, že je ve městě špatné značení, že jsou některé provozy zavřené a že ve městě hraje hlasitá hudba z Karlovarského kulturního léta. Nicméně jsou to jednotky ohlasů a převládají stále ty pozitivní a děkovné od lidí, kteří Karlovy Vary navštěvují ať už pravidelně nebo se sem třeba vrací po delší době.

Spolupracuje infocentrum s lázeňskými hotely, případně s dalšími ubytovacími zařízeními ve městě?

Ano, samozřejmě. Hotely se aktivně zapojují ať už formou dárkových voucherů do našich soutěží nebo prezentací v rámci kampaně. Mnoho místních hotelů a sanatorií také zareagovalo na naši výzvu a připravilo pro letošní sezónu speciální produkty se zaměřením na rekonvalescenci po covid-19, respiračních nemocech a na posílení imunity.

Jak dlouho hosté v lázních nejčastěji pobývají?

To záleží na národnosti takových hostů. Ruští hosté mají průměrnou délku pobytu okolo osmi nocí, němečtí pak 3,5 a čeští hosté 2,5 noci.

Co bude podle vás pro Karlovy Vary znamenat vstup do UNESCO, pokud to v sobotu vyjde?

Vstup do UNESCO je již skoro jistý. Pro nás jako lázeňské město to znamená další možnost propagace našeho kulturního dědictví. Závazek dalším generacím, že hodnotu, kterou ve městě nyní spravujeme, musíme předat nejlépe v ještě lepším stavu našim dětem. Zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO zcela jistě pomůže publicitě lázní, přivede do regionu novou klientelu, která si bude chtít vyzkoušet lázně na vlastní kůži. Já pevně věřím, že se nám díky UNESCO otevřou nové trhy a možnosti prezentace. Nebude to sice vše hned, ale v průběhu dvou let bychom se opět mohli dívat na příjemně zaplněné město, nejen o prázdninách.