"Pro provozovatele začalo být zařízení zbytné. Rusové sem nejezdí a on skončil ze 100 procent klientů na nule. Nájemce chtěl objekt předělat na wellness, který by byl více využíván na krátkodobé pobyty. Potřeboval k tomu ale souhlas od autora projektu Mikoláše. On mu ho ale nedal. S nikým nekomunikuje, nereaguje," uvedla primátorka.

Architekt Alexander Mikoláš, s nímž se redakce Deníku spojila, to ale popřel. "To není pravda. V této věci mě nikdo nekontaktoval. Pokud by se tak stalo, jednání bych se nebránil, ani bych nemohl, protože mi na to nařizuje zákon. Takové řízení o změně projektu má ale své procesní náležitosti, jeho součástí je i autorské právo," reagoval architekt, který je autorem i projektů výše zmíněných hotelů v Mariánskolázeňské ulici u Císařských lázní.

Nájemní smlouvu ukončilo město na základě rozhodnutí radních k 29. listopadu. Karlovy Vary vypíší výběrové řízení na nového nájemce. Jeden zájemce se už sám podle primátorky ozval. Jedná se o Hotel Romance. "Uvidíme, kdo se v rámci výběrového řízení přihlásí. Variantou je, že by objekt provozoval jeden rok na zkoušku, pak by ho dostal třeba na deset let do pronájmu. Naším cílem je, aby Zámecké lázně nebyly zavřeny a aby dělaly dobrou reklamu našemu městu, a to už jen kvůli atraktivní adrese, na které se nacházejí," doplnila Pfeffer Ferklová.

Součástí Zámeckých lázní je unikátní Duch pramenů, který je vytesán do místní skály. Skalní reliéf představuje tvář ducha karlovarských minerálních pramenů, který vytvořil v roce 1913 vídeňský sochař Wenzel Hejda. Duch pramenů je od rekonstrukce na začátku 21. století a po pronájmu společnosti Zámecká kolonáda pro veřejnost nepřístupný. Obdivovat ho mohou jen klienti Zámeckých lázní, v současné době tedy nikdo.