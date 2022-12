"Znalecký odhad říká, že hodnota objektu je 56 milionů korun. Doufáme, že se do řízení přihlásí více uchazečů a o vítězi tak rozhodne nejvyšší nabídnutá cena. Kdyby to byl ale jen jeden zájemce, přidali jsme do soutěže podmínku, že minimální nabídnutá cena bude 58 milionů korun," informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

KV Arena zkrátí kvůli energiím sezonu. Hokeje se to v případě postupu netýká

Trocnov dlouhé roky provozoval za tři miliony ročně nájemce, kterému skončila smlouva vloni na jaře. Vedení města tehdy konstatovalo, že není kvůli pandemii vhodná doba na prodej, a tak se zrodil nápad, že by ho Karlovy Vary provozovaly samy jako doplňkové ubytovací kapacity k Alžbětiným lázním. Jenomže před rokem vedení města přehodnotilo svůj postoj a nakonec se i přes nepříznivou situaci na realitním trhu rozhodlo pro prodej.

Karlovy Vary v náročné finanční situaci řeší úsporu každé koruny, na nutnou opravu bývalého lázeňského domu nemají peníze. "Jen potřebné temperování Trocnova nás stojí sto tisíc korun měsíčně. Vytápění je plynové," konstatovala primátorka.

Karlovarští radní odsouhlasili záměr prodeje na jednání 29. listopadu. Vítěz by měl být znám už před lednovým zasedáním zastupitelstva.

Lázeňské lesy a parky se spojí. Sloučení má přinést kvalitnější služby i úspory

Proti prodeji Trocnova se na začátku roku sepisovala petice. "Trocnov jsme se rozhodli sami navštívit a na vlastní oči se přesvědčit, zda je v tak špatném technickém stavu, jak vedení města líčí. A byli jsme příjemně překvapeni. Ačkoliv stavba rozhodně nezáří novotou a rekonstrukce bude potřeba, máme za to, že prodej by byl pro město stále nevýhodný," komentovali situaci před několika měsíci Piráti, kteří patří v zastupitelstvu k opozici.

Trocnov se otevřel v roce 1899 na základě podnětu evangelického pastora Camilla Fellera, který přesvědčil tehdejší městskou radu o potřebě postavit hospic v lukrativní lokalitě zvané Westend, kde v té době byly postaveny dva boží stánky - anglikánský kostel svatého Lukáše a pravoslavný chrám svatého Petra a Pavla.