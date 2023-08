Velmi netradičně využil k osvěžení uplynulou neděli místní fontánu na Mírovém náměstí v Ostrově jeden muž. Fontána je ale určená pouze na okrasu. Video z toho nazvané „Aquman v akci“ se stalo hitem ostrovského facebooku, kde ho sdílely desítky lidí.

Ilustrační foto ostrovské městské policie | Foto: Foto MP Ostrov

Na videu je vidět muž, jak si stoupá na hranu fontány a pak jako prkno padá do vody. V posledním okamžiku před sebe dává ruce. „Kdyby nedal nakonec před sebe ty ruce, měl by to za deset bodů. Takhle dávám jen 8,“ komentoval příspěvek jeden z uživatelů skupiny Ostrov.

Jenomže koupání není v kašně, která je stále funkční, dovolené. „Občas se v ní osvěží děti. Ale že by dospělí? To opravdu ne. Povolené to není, protože by se tak mohly poškodit trysky, z nichž stříká voda,“ říká velitel Městské policie v Ostrově Radek Sklenář, který o incidentu ví. Vážné závěry z nedělní podivné koupačky ale strážníci dělat podle něho nebudou.