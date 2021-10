Tajemné slovo pedig je vlastně dužina ze známého ratanu. To je liana, která roste v Asii a známý je z ní například zahradní nábytek. Hbité ruce Kateřiny Ješíkové mohli na vlastní oči obdivovat návštěvníci sobotního flermarketu v sokolovském Městském domě kultury.

"Já jsem vždy měla ráda vrbové proutí i košíkaření jako takové. Ale když jsem začínala, tak jsem si úplně na klasické proutí netroufla. Tenkrát byl pedig u nás na trhu něco nového. Pracuje se s tím o trochu lépe než s klasickým vrbovým proutím. Přijde mi lepší na omak a bolí z něj o něco méně ruce při práci," směje se Ješíková.

Začátky byly v jejím podání spíše ze zvědavosti. "Bylo to spíše takové zkusím to a uvidím. Potom jsem byla na kurzu a tam jsem tomu propadla. Už jsem byla ztracená jak se říká. Zahrávám si i s vrbou a chtěla bych se více pustit i do ní.

Mezi výrobky Kateřiny Ješíkové bylo možné vidět větší pletené misky, stojánky, ozdoby, ale i větší či menší zvonky. Většina z výrobků je v přírodní barvě, některé byly ale barevné.

"Materiál je porézní, takže se dá krásně barvit. Může se použít například barva na textil. Barvit se dá i přírodně třeba ořechy, kari či cibulí," říká Ješíková.

Při tvorbě myslí i na to, co zrovna mezi lidmi takzvaně letí a ke svým nápadům přidat i trochu poptávky veřejnosti. "Snažím se většinou vyrábět věci, které k něčemu slouží a nejsou jen na ozdobu. Výjimku tvoří například zvonečky či vánoční ozdoby," dodala Ješíková.

Flermarket patřil v sobotu šikovným výrobcům z celého Karlovarského kraje. Řemeslný jarmark nabídl nejrůznější podzimní dekorace, ručně vyráběné výrobky, keramiku, textilní výrobky, včelovinu, medovinu, sladkosti a řadu dalších výrobků.