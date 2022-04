Klsák se na jednání zastupitelstva ptal na novinky v této kauze. "Původní demoliční výměr byl zastaven. Měl jsem možnost vidět statický posudek, z něhož plyne, že kvůli požáru neplní střešní konstrukce už svou funkci a že by měla být snesena, protože je nebezpečná," reagoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). "Já o demolici také nevěděla, dozvěděla jsem to z novin. Vlastník s námi ohledně odstranění stavby vůbec nekomunikoval. Byla to záležitost mezi stavebním úřadem a majitelem. Já ho následně kontaktovala a požádala ho, aby nám celou věc vysvětlil," poznamenala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Tělocvična v Kolmé ulici choutkám majitele odolala. Na jak dlouho?

Klsák připomněl, že existuje ještě další, zcela nezávislý statický posudek, který bývalou tělocvičnu v Kolmé ulici řešil. "Vypracoval ho Kloknerův ústav a hovoří trochu jinak," prohlásil historik. Právě tento posudek totiž sloužil jako významná součást konečného rozhodnutí krajských památkářů, zatímco první posudek si nechal zpracovat majitel a na jeho základě dostal souhlas k demolici. Právě ten, který následně památkáři napadli.

"Když se něco zbourá bez povolení, ponese za to důsledky hlavně vlastník. V tomto případě se to objeví ale i jako problém města, které je na seznamu UNESCO. To si totiž dělá monitorovací zprávy. Pokud by došlo na nezákonnou demolici, může se to tam objevit a může to mít vliv na celý zápis všech jedenácti lázeňských měst na seznamu UNESCO," upozornil Klsák.