Zatímco na předposledním soudním stání v kauze věznice Vykmanov, které se konalo začátkem září, zazněly velmi zásadní nařčení, to poslední z 3. listopadu opět případ nikam neposunulo. Soudce Dalibor Čermák znovu líčení přerušil, a to proto, že se k soudu nedostavil svědek, bývalý vězeň Roman Novotný. V případu jsou obžalováni dva muži – bývalý vězeň Stanislav Dér a bývalý vychovatel z Vykmanova Lukáš Kislinger za to, že umožnili pašování mobilních telefonů do vězení. Oba od začátku případu, který sahá až na začátek roku 2018, tvrdí, že jde o cíleně vykonstruovaný proces za to, že Kislinger opakovaně upozorňoval na nešvary, které se věznici dějí, třeba na bujaré drogové mejdany. Právě na zářijovém soudním stání zazněly informace, které mají potvrzovat, že vše není zcela černobílé. Svědek obžaloby, vězeň Martin Grunza totiž u soudu v září prohlásil: "Všechno, co jsem řekl v přípravném řízení, není pravda. Přinutili mě k tomu."

Obhajoba opakovaně k soudu předvolává jediné své dva svědky, kteří jsou klíčoví, zatím ovšem bezúspěšně. "Důkazné řízení v předvolání svědků jsem ještě neukončil," zaznělo znovu tuto středu z úst soudce Čermáka. "Vzhledem k tomu, že předvolaný svědek Novotný je v současné době ve Velké Británii, nepodařilo se nám ho zatím předvolat. Jednání proto odročuji na pozdější termín, a to 26. ledna," uvedl soudce.

Obhajoba požaduje po soudu, aby předvolal bývalého ředitele věznice Pavla Zangeho a člena Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radka Singera. Jejich přítomnost je naprosto zásadní. "Opakovaně žádáme o předvolání těchto svědků, protože jejich výpověď je podle nás stěžejní. O jejich předvolání žádáme už více než rok a půl a máme pro ně připraveno spoustu důležitých otázek. Soudce zatím ale předvolává jen svědky obžaloby," posteskla si obhájkyně Kislingera Veronika Nováková.

Zange i Singer by totiž mohli říci, co se odehrálo v klíčovém lednu roku 2018. Tehdy se Kislinger měl nevědomky podrobit takzvané zkoušce způsobilosti, tedy testem, zda je loajální. Tu prý měl Kislinger absolvovat, ale neuspěl v ní. Záznamy ovšem o tom nejsou, a to ani kamerové ani písemné, a to je velmi zásadní. "Můj klient se na to dotazoval u Generální inspekce bezpečnostních sborů, a potvrdili mu, že z takové zkoušky musí být pořízen záznam. My se chceme proto svědků zeptat, proč ty záznamy nejsou," poznamenal v září advokát Kislingera Jakub Šauer.

Svědci, které předvolává obžaloba, zatím spíše obžalovaným ale nahrávají. „Pan Kislinger neměl problémy s vězni, ale s vedením. Upozorňoval třeba na to, že má pod sebou jako vychovatel více odsouzených, než je povoleno. Norma říká dvacet vězňů, on jich měl tak sedmdesát. Když na to poukázal, byl převelen na oddělení, kde bylo asi šedesát spíše problémových odsouzených. A tam už problémy měl, a velké,“ uvedl v lednu roku 2020 u soudu například vychovatel Michal Nohejl a pokračoval: "Drogy jsou tam na denním pořádku, konají se tam víkendové drogové party. Mám za to, že věznice to moc řešit nechce, protože pro vedení je prioritou zaměstnanost odsouzených." Podle Nohejla se v roce 2017 uskutečnilo ve Vykmanově testování na drogy, 130 vězňů mělo pozitivní nález, kapacita zařízení je přitom 940. Vězeň Grunza pak letos v září prohlásil: "Měl jsem tři měsíce do konce výkonu, chtěl jsem mít klid. Co jsem měl dělat, když za vámi přijde bezpečák a řekne to a tak tam bude napsáno." Na dotaz soudce, zda mu takovou výpověď někdo nařídil, odvětil: "Prevence to nařizovala. Byli to dva lidé. Všechno házeli na Kislingera, šli mu po krku. Ano, vypovídal jsem pod nátlakem. Všechno, co jsem uvedl v přípravném řízení, bylo pod nátlakem. Ty SIM karty Dérovi někdo nastrčil. Od vězňů to ale nikdo nebyl."

Obžalovaný vychovatel je učitelem na nejmenované karlovarské základní škole. Jeho pověst kauzou dost utrpěla, psychicky to těžce nese i jeho rodina. "Ředitel se za mě postavil. Právě ale pokračuji ve vysokoškolském studii na magistra. Diplom asi dostanu dříve, než bude tento proces u konce. Možná mezitím stihnu i doktorát," povzdychl si obžalovaný, který je už nyní rozhodnutý, že pokud dopadne soud v jeho prospěch, bude se bránit. "Nenechám to tak. Zahájíme proces s ministerstvem spravedlnosti. Už tím, že jsem odmítl podepsat jakoukoliv vinu na samém začátku, jsem věděl, že jdu proti celému tomuto systému. Musím se bránit," dodal Kislinger.

I když u soudu zaznívají silná slova, Generální ředitelství vězeňské správy (GŘVS) nechce kauzu zatím komentovat. "Vzhledem k tomu, že se jedná o živou kauzu a dosud neuzavřený případ, nemůže se k němu Vězeňská služba ČR žádným způsobem vyjadřovat," uzavřela mluvčí GŘVS Markéta Prunerová.