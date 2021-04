Hlídkující policisté vzpomínají, že začátky při uzávěrách Sokolovska a Chebska 12. února kvůli v souvislosti s pandemií covidu, nebyly kvůli mrazům jednoduché. A setkali se i s kuriozitami.

První den uzávěry okresů Cheb a Sokolov. Policisté kontrolují řidiče na D6 za obcí Hory. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Malé jehně cestovalo v dobách, kdy byly kvůli covidu téměř neprodyšně uzavřeny hranice i okresy Cheb a Sokolov, se zemědělcem z Německa na Chebsko. Asi padesátiletý zemědělec má na Chebsku malou farmu s ovcemi, které musel krmit. "Potkával jsem ho pravidelně. Po několika kontrolách mě překvapilo, že do našeho okresu necestoval sám, jak tomu vždy bylo. Začal s sebou totiž vozit jehně, které se mu na farmě narodilo. O to se musel pravidelně starat, krmit ho po zhruba dvou hodinách, takže ho měl v autě, aby nebylo celý den samo. Bylo to trochu úsměvné, ale samozřejmě jsme lidi, vím, že se jedná o slušného člověka, takže jsem v tom problém neviděl. Cizinec měl navíc zvíře ve svém vozidle řádně zabezpečené. To byl takový klasický případ kontrol, které byly pečlivé a důkladné, ale vždy jsem k lidem přistupoval lidským přístupem a neměl jsem během těch týdnů s kýmkoliv problém," vzpomíná Štěpán-František Altman z obvodního oddělení policie Plesná, který hlídal hranice okresu od začátku. Společně s dalšími kolegy kontroloval dodržování vládních opatření hlavně v okolí Vojtanova, Plesné a Lubů.