Přesto se stále najdou tací, kteří nebezpečí zpochybňují, vymýšlejí různé spiklenecké teorie, proč se nemocnice plní pacienty, a že za to například může špatná ekonomická situace nemocnic, které se snaží na covidu vydělat.

Že mají jejich teorie trhliny, není třeba rozebírat. Je jen těžko představitelné, že by po kraji záměrně jezdily prázdné sanity, je i absurdní, nechutné a neetické, aby krematorium podávalo zkreslené informace o svých přeplněných kapacitách, což mělo za následek to, že pec zkrátka praskla.

Každý máme na svůj názor nárok. Neodpustitelné jsou ovšem komentáře k videím z karlovarské nemocnice, zda jde o další díl Ordinace. Co tím chtěl autor říci? Že je vtipný? To těžko. Chtěl plivnout zdravotníkům do tváře? Tak to se mu povedlo. Jen aby ale brzy nelitoval, že taková slova vůbec kdy napsal. Covid je totiž ruská ruleta, a nevybírá si.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku