Už jen pár dnů mají zájemci na rozluštění Kazmovy šifry, díky níž se otevře trezor na pražském Výstavišti s 22 miliony korun. Redaktoři Deníku toto prostranství navštívili v úterý 19. září odpoledne a zkusili štěstí. Ani oni ale kód neuhádli a ani nevlastnili jedinou vítěznou kartu, která byla dána do oběhu a jejíž držitel vyhrává miliony automaticky bez šifry.

Trezor stojí přímo před vstupem na Výstaviště a hlídají ho ozbrojení zaměstnanci bezpečnostní agentury. Fronty se tam v úterý odpoledne tvořily jen nárazově. Někteří z lidí drželi jen jednu kartu, některým načtení trvalo poněkud déle, protože měli celý štos karet. A jak to u trezoru, kde jsou vyskládané bankovky za sklem s typickým trojúhelníkovým znakem, chodí? Zájemce si stoupne do koridoru a vyčká, až na něj přijde řada. Pak přistoupí k trezoru, kde je podobné ovládání jako na bankomatu. Načte kartu a naťuká na klávesnici heslo. Nahoře pak na displeji vidí, zda byl úspěšný.

Kolik přesně času zbývá na pokusy pro otevření trezoru, ví jen Kamil Bartošek alias Kazma. Na sloupu, který zveřejnil, sice běží odpočet času, ten ale není pravidelný. Někdy měřidlo odpočítává dobu po hodinách, někdy zase po dnech.

Kazma právě v úterý 19. září na svém instagramovém účtu oznámil, že času na rozluštění tajenky už ale mnoho není. Zároveň si posteskl, že šifru ještě nikdo neuhádl, a proto se rozhodl poskytovat nápovědy. „Tahle hra se pomalu blíží ke konci, ten trezor tam nemůže stát věčně a do konce hry zbývá sedm dní. A protože chceme, aby opravdu někdo vyhrál, tak jsem se rozhodl, že od příštího dne budu na instagramu zveřejňovat indicie, kde v tom filmu jsou. To je poslední, co pro vás můžu udělat," uvedl Kazma.

Obyvatelé Karlovarského kraje mají ale při Kazmových akcích úspěchy. Důkazem je Jakub ze Sokolovska, který se v roce 2021 dostal do finále ve hře o Range Rover s milionem korun v kufru, který byl původně zakopaný na neznámém místě. Nakonec měl štěstí právě Jakub, který jako první ze čtyř finalistů dokázal auto zakopané na louce nalézt.

