Podle oslovených provozovatelů kin v regionu není vyprodaný sál ani v dnešní době, kdy už kina nejsou takovým velkým lákadlem, ovšem žádnou raritou. Raritou je v tomto případě to, že divák do poslední chvíle neví, na co vlastně jde.

„Tento snímek je něco zvláštního. To, co mu předchází, z něj dělá něco mimořádného. Je stále zahalen tajemstvím, a proto je jiný. Lidé mají rádi mimořádné věci,“ říká majitel karlovarského kina Panasonic Pavel Pavlů, který bude v době premiéry na dovolené v zahraničí. „Kdybych byl v Čechách, určitě bych na ni šel. Něco tohoto formátu tu ještě u nás nebylo,“ konstatuje majitel kina. Ani on neví, o co vlastně ve snímku půjde. „Filmy dostáváme zaheslované. Kódy se dozvídáme v den premiéry a ty se každý den mění,“ vysvětluje.

Stejně jako on i Markéta Prokešová, vedoucí sokolovského kina Alfa ale přiznává, že je i v dnešní době stále mnoho filmů, které dokážou kinosály vyprodat. „Jsou to takové nárazy. Musí to být hodně dobrý snímek, aby byla vysoká návštěvnost. A pak pochopitelně záleží i na počasí,“ dodává Pavlů.

Karlovarský Panasonic je přece jen menší kino. To sokolovská Alfa nabízí čtyři sta míst, a přesto i ona hlásí na čtvrtek vyprodáno. „Sokolováci na kina nezanevřeli, a to je pochopitelně dobře. Jsou snímky, které dokážou sál naplnit, i když je opravdu velký. Posledním takovým trhákem byla Barbie nebo Oppenheimer. Před tím nám kino téměř vyprodali Strážci galaxie, to jsme sál zaplnili ze tří čtvrtin. Zcela vyprodáno jsme měli před čtvrt rokem, kdy jsme přenášeli živý přenos Dejvického divadla. Musí jít zkrátka o snímky, které dokážou lidi do kina přitáhnout,“ uzavírá Prokešová.