Karlovy Vary – Unikátní Ondřejský hřbitov ve svazích nad Thermalem někdo poničil. Řádění neunikl ani náhrobek Mozartova syna.

Poškozený náhrobek Mozartova syna čeká rozsáhlá oprava. | Foto: Foto Deník Vladimír Meluzín

Ale čí řádění? Názory se různí. Podle jedné verze to mohli být vandalové, podle druhé lupiči kovů. Mozartův náhrobek je totiž z kovové slitiny.

Pracovníci správy Lázeňských parků včera poškozené náhrobky z Ondřejského hřbitova odvezli. „Budou opraveny a vráceny zpět na své místo," uvedl ředitel Miroslav Kučera.

Případ si převzala policie České republiky, a to už 14. ledna, kdy ji o incidentu vyrozuměli karlovarští strážníci. „Prověřujeme podezření trestného činu poškozování cizí věci," uvedl Pavel Valenta, krajský policejní mluvčí.

Podle náměstka Jiřího Klsáka KOA) se škoda pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Právě ale časová prodleva v informovanosti, protože vedení města až do uplynulé soboty o ničení karlovarských kulturních památek nic nevědělo, je pro náměstka Klsáka záhadou. „Jakmile jsem se to v neděli dozvěděl, okamžitě jsem na místo vypravil. Rozsah škod sice není fatální, ale náhrobek Mozartova syna byl vyvrácený, některé části se rozbily a monument popraskal. Poškozený je i náhrobek Antona Gobla z konce 18. století. Ten je z pískovce a je přeražen vejpůl," nastínil spoušť náměstek Klsák. A doplnil, že vydal příkazy, aby vedení města bylo příště o vandalismu neprodleně informováno. „Tohle už se nesmí opakovat," zdůraznil.