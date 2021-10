Doba jde překotně kupředu a jen málokterá střední škola dokáže nabídnout studium v nových oborech, které odpovídají současným trendům. Výjimkou je ale například Střední uměleckoprůmyslová škola v Karlových Varech (známá jako keramická). Spektrum výuky je stále pestřejší, za což může právě rozmach různých odvětví. Co vše tam lze studovat, mohli zjistit zájemci, kteří využili Den otevřených dveří, který se tam konal 21. října. Současných deváťáků přišlo jen během dopoledne, kdy ještě běží tradiční výuka na školách, kolem padesáti. Zájem byl tedy obrovský. "Návštěvnost jsme mívali v minulosti i vyšší, může za to pochopitelně covidová doba. Učitelé žáky na takové akce uvolňují, proto je tedy pořádáme i během dopoledne. Dokonce nám z Ostrova přijela celá školní skupina, která má zájem o jeden z učňovských oborů," uvedla Petra Knesplová, pedagožka, která zájemce při akci prováděla.

Jednou z návštěvnic byla Lea Slabá, která přijela až z Toužimi. "V poslední době se hodně zajímám o ekologii a grafický design. Ráda kreslím, a protože keramická škola nabízí obor grafický design, uvažuji, že bych to zkusila. Ráda bych se věnovala návrhářství," svěřila se Lea, která si je dobře vědomá toho, že na talentové přijímací zkoušky se bude muset řádně připravit. "Obor grafického designu má perspektivu, takže dceru v jejím rozhodnutí rozhodně podporujeme. Navíc si tady může vše okoukat i osahat," přidali se rodiče Klára a Martin Slabých.

Jak Petra Knesplová vysvětlila, výhodou Dne otevřených dveří je navíc i to, že se zájemci dozvědí kritéria talentových zkoušek, a to včetně témat. "Budoucí studenti tak vědí, co je může čekat, že třeba dostanou za úkol kresbu zátiší," upřesnila učitelka.

Nejmladším oborem na keramické škole je aktuálně maturitní design skla, který běží už třetím rokem. Zatímco ten nejstarší ročník, kde jsou historicky první studenti, naplněn zcela není, ten současný první má obsazenost stoprocentní. Právě tento obor přitom reaguje na aktuální podmínky, především ty regionální, protože škola v tomto případě úzce spolupracuje s nedalekou sklárnou Moser. "Uvažuji o tom, že bych se stala rytcem skla. Je to práce, která se dělá od srdce. Ze začátku jsem přitom ani nevěděla, jak danou věc řádně chytit do rukou," prozradila na sebe studentka třetího ročníku designu skla Linda Václavíčková, která má ve škole ve vitríně vystavenou svou vázičku s vyrytou šachovnicí.

Obor, pro nějž je moderní překotná doba velkou inspirací, je bezesporu také užitá fotografie a média, kterou na keramické škole vyučuje i mladý a zapálený pedagog František Konopa. "Během čtyř let si studenti tohoto oboru projdou všemi úskalími, co fotografie a média mají. Studenty se snažím naučit, že je potřeba se v tomto oboru dobře kreativně vyjádřit, na druhou stranu jim říkám, že se tím musí uživit, protože v tomto oboru je opravdu velká konkurence. Fotit může každý, ne každý se tím ale uživí," uvedl František Konopa, který je zastáncem mladého pohledu na obor. "Díky starším kolegům máme i ten druhý názor. Vyučujeme fotografování na kinofilm a máme pro tyto účely stále dvě fotokomory. Digitální fotografie ale přece jen ve výuce dominuje, její zastoupení je z 80 procent, 20 zbývá na starou techniku," konstatoval učitel, který se snaží své svěřence motivovat, aby už při studiích získávali své první zakázky - například při focení svateb či plesů. Ví, o čem mluví, protože už ve 20 letech se vrátil na školu jako vyučující. Za sebou má výstavy i působení na sociálních sítích. Jeho jméno skutečně internetem rezonuje, stačí si jeho jméno jen vyhledat.

Právě o tento obor bývá mezi uchazeči velký zájem. Ten největší je ale o už zmiňovaný grafický design, kam se ročně hlásí kolem 150 zájemců, škola přijme ale jen 15 z nich.

František Konopa přitom není jediný z keramické školy, kdo je ve světě designu či fotografie známý. Slavným absolventem je také Zdeněk Holeček, oděvní designér a návrhář, nebo Tomáš Fiala, který se živí krátkometrážními filmy, reklamou i dokumenty. Je navíc jedním z dvorních fotografů Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.