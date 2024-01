Karlovarské kino Čas, které už 11 let provozuje společnost AV-ELZO, čekají po dlouhých letech zásadní změny. Během února bude zcela mimo provoz.

Kino Čas v Karlových Varech. | Foto: Deník/Petr Toman

„Kino bude modernizováno. Náklady částečně uhradí nájemkyně, částečně město. Během této akce se počítá nejen s novými sedačkami a kobercem, ale přijdou na řadu také toalety, počítá se i s novým 3D systémem,“ informoval náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) s tím, že modernizace byla záměrně zvolena na únor, který je nejslabším měsícem v roce.

Jak upřesnila jednatelka společnosti AV-ELZO Alena Jáchymová, kino bude uzavřeno od 1. do 29. února a filmoví fajnšmejkři nepřijdou během odstávky o žádné novinky. „Během února se totiž nepočítá s žádnými zásadními filmovými premiérami. Až 29. února má premiéru druhý díl snímku Duna, který my budeme promítat hned 1. března. Brali jsme to v potaz,“ vysvětlila jednatelka společnosti, která provozuje i mariánskolázeňské kino.

Zatím nechce prozradit, jakou barvu budou nové sedačky mít. Ty stávající jsou modré. Jejich počet se měnit nebude. „Je to překvapení,“ poznamenala s úsměvem a pokračovala: „Jsme tu už dlouhých jedenáct let a modernizace byla opravdu potřeba. Pro další budoucnost a fungování kina jsou změny nezbytné,“ konstatovala Jáchymová, která modernizaci naplánovala ještě před tím, než se dozvěděla, že obchodní centrum Varyáda skutečně plánuje výstavbu multikina. Zprávy o tom sice Karlovými Vary kolovaly už roky, ale nebyly ověřené. Zatím je podle ní ale předčasné komentovat, jaký vliv bude mít zahájení provozu multikina na návštěvnost v kině Čas.

Změnami neprojde jen interiér kina, ale také zevnějšek. V souvislosti s nestabilním svahem nad ním, který se sanoval dlouhé dva roky (od 2019 do roku 2021 - pozn. red.) a město to stálo třicet milionů korun, se totiž pozornost zaměřila i na nefunkční odvodnění budovy kina. „Voda pod budovou protéká nekontrolovaně a je potřeba to technicky řešit tak, aby voda odtékala tam, kam má,“ uzavřel náměstek Vaněk.