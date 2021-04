Dlouhé roky nevyužívané a zchátralé městské kino v karlovarské čtvrti Stará Role má své dny sečteny. Vedení radnice se totiž definitivně rozhodlo, že ho nechá zbourat. Kino se nachází v komplexu Lidového domu, jenž je v majetku města a v rámci pronájmu ho využívá Vladimír Suchan z kulturní agentury Vlny.

„Demoliční výměr zatím nemáme. Prostor po kinu chceme zhodnotit a rádi bychom na to získali dotaci. Maximálně bychom na to mohli dostat padesát procent z celkových nákladů,“ informuje náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). Vedení radnice má představu, že by tam vznikl park volnočasového charakteru. „Projekt na to ještě zpracovaný nemáme. Ale v úvahu přichází instalace nějakých parků. Areál by mohl sloužit i seniorům,“ dodává Bursík.

Lidový dům byl postaven před první světovou válkou a jeho součástí je také společenský sál. V roce 2010 prošel nákladnou rekonstrukcí.

Kino prožívalo období slávy za totality, kdy nabízelo i promítání pro školní družiny. „Velmi rád na to vzpomínám. Každé pondělí jsme chodili s družinou do kina, za které jsme zaplatili jednu korunu. Promítali nám animovaná pásma, v nichž nechyběl snímek Jen počkej, zajíci! nebo Potkali se u Kolína. A pouštěli nám i pohádky, samozřejmě také ruské. Nám se to ale líbilo,“ vzpomíná Petr Borovička.