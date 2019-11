Statici, kteří se s úředníky a náměstky primátorky sešli naposledy tuto středu, už řešení našli. Znamená to tedy, že kino se kvůli bezpečnosti rušit nebude. „Z technického hlediska je nejlepší variantou postavit gabionovou zeď na místě odtěžené zeminy. Já nyní zpracuji technický návrh, který nejdříve předložím státní správě a pak pochopitelně magistrátu,“ uvedl statika konzultant města Martin Šafařík.

Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) by se mohl svah třeba ještě zajistit i výstavbou teras, ty by ale zásadně ukrojily park nad ním. Jak experti zdůrazňují, existence parku v lukrativní ulici Krále Jiřího, kde stojí jeden vilový dům se zahradou vedle druhého, není zřejmě náhodou. „Po odtěžení zeminy nad Časem jsou zřejmé sedimenty hornin, které dokazují, že tudy kdysi vedlo koryto řeky Teplé a že se nacházíme v jeho původním meandru. Čas se stavěl na začátku 20. století a naši předci v té době zřejmě přišli na to, že svah není stabilní. Proto se této lokalitě zástavba vyhnula. Zdejší problém pramení hlubokov minulosti,“ vysvětluje Šafařík. Sanace svahu měla být hotova během několika letních týdnů a původní rozpočet na ni byl tři miliony korun. Tato částka je už dávno překročena. „Jen s odtěžením zeminy, které ale stále nekončí, jsme na sumě kolem deseti milionů korun. Kolik bude stát výstavba gabionové zdi a další zajištění svahu, nikdo v tuto chvíli neví. Tato akce je ale pro město prioritou a peníze na ni pochopitelně najít musíme,“ konstatoval náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci).

Z lokality se odtěžilo už přes šest kubíků zeminy, není vyloučeno, že nakonec to bude až tisícovka. Ke svahu se musela udělat i provizorní cesta pro bagry. Sanaci má na starosti firma Jiřího Štěrby.