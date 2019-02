Karlovarský kraj – Lékařský odborový klub si stěžuje na přesčasové zatížení lékařů a odmítá snížení mezd.

Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice. | Foto: DENÍK/Petr Przeczek

Co by se stalo, pokud by lékaři Karlovarské krajské nemocnice (KKN) začali striktně dodržovat zákoník práce a vypověděli smlouvu o přesčasové práci? Zřejmě by zkolabovala některá oddělení a významně by se omezila poskytovaná péče.

Přesto o tomto kroku Lékařský odbornový klub uvažuje.

„Současné vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2010 s vedením KKN už delší dobu nevede k žádnému výsledku a management se zříká odpovědnosti požadavky odborů řešit,“ uvedl Peter Igaz, předseda místní organizace Lékařského odborového klubu v Karlových Varech.

Vedení KKN nechce reagovat ani na požadavek zdravotníků na zavedení šestnáctitřídní tabulky pro odměňování, kterou jim přislíbil už na rok 2009 a pro letošní rok jim navíc hodlá snížit platy od tři až pět procent.

Vedení KKN i Karlovarský kraj ale argumenty lékařů odmítá s tím, že nemůže rozdávat to, co nemá.

„Výnosy meziročně klesají kvůli hospodářské krizi. Navýšení mezd musí být kryto navýšením výnosů od zdravotních pojišťoven, ovšem v letošním roce nás čeká snížení těchto výnosů. Musíme počítat s tím, že srážky budou činit až 3,5 procenta,“ vysvětlil Jiří Fojtík, generální ředitel KKN.

„Nedivím se odborářům, že jsou nespokojeni, protože na začátku vyjednávání jsme nabízeli lepší podmínky. Ze zákona jsme ale jako vedení nemocnice povinni postupovat s péčí řádného hospodáře a nemůžeme zvyšovat platy na úkor úhrad za léky nebo zdravotní materiál,“ zdůraznil ředitel. Podle Fojtíka by vypovězení smluv o přesčasové práci lékařů mělo na nemocnici skutečně negativní provozní dopady. „To by byla mezní situace. Pacient by ale neměl sloužit jako rukojmí ke kolektivnímu vyjednávání,“ dodal Fojtík.

Podle Igaze je ale nezbytné, aby zdravotníci byli placeni jako státní úředníci a aby management, ať krajský či soukromý respektoval alespoň základní pravodla v odměňování zdravotníků. „To chápeme jako stabilizační signál pro personál nemocnic v době, kdy nemocnice musejí redukovat péči pro nedostatek zdravotníků. Toto odměňování doporučuje také ministerstvo zdravotnictví s cílem zamezit odlivu kvalifikovaných lékařů,“ uvedl Peter Igaz.

Podle něj se dlohoudobě opomíjí chronický nedostatek lékařů, což sebou nese obrovské zatížení zdravotníků, které přesahuje zákonnou normu. „V případě trvajícího odporu k našim požadavkům budeme nuseni přistoupit k vypovězení smluv o přesčasové práci,“ zopakoval Igaz.

Krajský radní pro zdravotnictví Václav Larva (ČCSD) by rád lékařům vyšel vstříc, a přidal jim, ale i on tvrdí, že není z čeho.

„Oficiálně jsem Lékařským odborovým klubem nemocnice nebyl informován o průběhu vyjednávání k nové kolektivní smlouvě, ani o stanovisku lékařů. Ti předali své vyjádření médiím, nikoliv vedení Karlovarského kraje, od kterého ale z rozpočtu žádají finance na lepší platové ohodnocení. Vzhledem k ekonomické situaci světové i místní může Karlovarská krajská nemocnice zajistit finanční podmínky pro personál v rozsahu minulého roku, protože i avizované příjmy od pojišťoven zřejmě pro letošek poklesnou o tři procenta,“ uvedl Larva.

Radní Larva dodal, že nová kolektivní smlouva by měla být uzavřena do konce března.

„Pokud nedojde k dohodě a lékaři nebudou ochotni sloužit přesčasové hodiny jako dosud, bude muset nemocnice fungovat v nouzovém režimu, tedy například bez slušně placených pohotovostních služeb. Jen připomínám, že když se někteří z lékařů angažovali v krajských volbách, měřili během kampaně tlak lidem na požádání. Ty samé lidi by teď vystavili nouzovému fungování nemocnice?“ konstatoval krajský radní pro zdravotnictví.