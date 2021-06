"Do autoškoly jsem se přihlásila, když opadla první vlna pandemie. Říkala jsem si, že už je to dobrý, ale přišla druhá vlna a bylo po legraci,“ stěžuje si studentka sokolovské autoškoly Eva K. z Chodova, která potřebuje řidičák hlavně kvůli své práci.

Nevzdává se však a čeká, až se největší nápor po lockdownu v autoškolách pomine. „Ještě si potřebuji udělat kondiční jízdy. Byla tam totiž velká pauza a já si řízení potřebuji, jak se říká „oprášit“. Nemá smysl si jízdy dělat teď, když se na mě nedostane řada,“ popisuje situaci. „ V případě, že se mi nepodaří řídit do podzimu, budu muset odložit zkoušku až na jaro, protože si netroufnu řídit v zimě. Věřím ale, že se mé obavy nenaplní. Už teď je to pro mě velká komplikace, protože jezdit hromadnou dopravou není tak pohodlné, když pracuji na odlehlém místě. Na cestě do práce strávím hodinu a půl, autem bych tu byla za půl hodiny,“ dodává.

Problémy potvrzují i majitelé autoškol. Například majitel chebské autoškoly Jiří Dubjak musí termíny zkoušek na řidičské oprávnění kvůli velkému počtu uchazečů stále posouvat. "Autoškoly teď nestíhají. Při lockdownu jsme nemohli vykonávat činnost, spoustu studentů to uvěznilo na mrtvém bodě. Neměli totiž šanci výuku dotáhnout do konce, a když už se podařilo, tak bylo pro změnu dlouhé období, kdy se nesmělo zkoušet na městských úřadech,“ říká Dubjak.

S podobnými problémy se setkávají i autoškoly na Sokolovsku a v Karlových Varech. Podle slov majitelů různých autoškol je přetlak studentů opravdu velký a komisařů málo. S jejich nedostatkem se hlavně potýká podle zjištění Deníku krajské město Karlovy Vary.

Majitelé autoškol odhadují, že by se mohli dostat do běžného provozu zhruba za půl roku.