"Hospic u nás funguje od roku 2018 a jeho kapacita je 23 lůžek. V léčebně dlouhodobě nemocných máme aktuálně k dispozici 30 míst, protože vypomáháme jinému sociálnímu zařízení, ale za standardních okolností je to míst šedesát," uvádí ředitelka Rehosu. Podle ní Rehos žádného pacienta, který má nárok na umístění do LDN či hospicu, neodmítá. "Jakmile klient splňuje podmínky pro umístění a je s ním vyplněna žádost, trvá to běžně dva až tři dny, než ho přijmeme. Vyřízení přijetí nemusí být hned, ale rozhodně jde o horizont jen pár dnů," zdůrazňuje ředitelka krajského zařízení.

Jak připomíná, do zařízení LDN a hospiců jsou zařazeni vždy jen ti pacienti, u nichž to potvrzuje jejich zdravotní stav. Pobyt pak automaticky hradí zdravotní pojišťovna. "V léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty může skončit i onkologický pacient. Jde ale vždy o ty klienty, u nichž se předpokládá, že se vrátí domů. U hospiců to tak bohužel není. Do nich putují lidé, u nichž už lékař konstatoval, že je léčba ukončena," vysvětluje Pištejová.

Je toho názoru, že v řadách případů by se o dlouhodobě nemocné lidi mohli postarat jejich příbuzní. Ne vždy je totiž situace taková, že nemocný je sám, v izolaci a bez pomoci. "Není proto výjimkou, že tak sociální zařízení řeší žádosti o přijetí nepřizpůsobivých občanů, které nelze nikam umístit. Na druhou stranu jde mnohdy o klienty, kteří by mohli využívat domácí péči či stacionáře," konstatuje.

Zařízení Rehos nemusí být konečnou stanicí, přesto se v něm se smrtí klientů počítá. I proto je přímo v areálu kaple a jednou týdně dochází do zařízení Vladimír Müller, farář z farnosti ve Staré Roli. "Naším standardem je, že rodina může být u svého blízkého dvacet čtyři hodin denně, a to pochopitelně i v době, kdy umírá," uzavírá ředitelka Pištejová.

Jak doplnila mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jitka Čmoková, na území kraje je osm poskytovatelů léčeben pro dlouhodobě nemocné. Vedle již zmíněného Rehosu, jako příspěvkové krajské organizace, je to také chebská nemocnice, a dále šest soukromých subjektů. Těmi jsou Carvac v Aši, DOP - HC v Dolním Rychnově, Dům klidného stáří ve Svatavě, Nemocnice Mariánské Lázně, Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. Největším zařízením je DOP - HC, který má kapacitu 82 míst, nejmenším je ašský Carvac a zařízení v chebské nemocnici, oba dva nabízejí 10 lůžek.