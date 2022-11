Čtyři městské knihovny působí v Karlových Varech vedle krajské knihovny. Ta hlavní se ale nachází v nevyhovujících prostorách. Jak uvedl radní Martin Dušek (ANO), budova v ulici I. P. Pavlova, která slouží jako centrální, je stará a má i vysoké náklady na energii. Proto vedení města uvažuje, že by se přestěhovala. Jako vhodné řešení se nabízí knihovna na Růžovém Vrchu. Před tím je ale potřeba buď objekt na Růžovém Vrchu zrekonstruovat a nebo ho dostavět. A vzhledem k tomu, že to nebude stát málo, vedení města by uvítalo možnost čerpání dotací. Proto se nyní objevil záměr, že by knihovny mohlo spravovat Infocentrum města Karlovy Vary.

"Existují vhodné dotační tituly pro knihovny, ale město je čerpat nemůže. Proto chceme knihovny přesunout pod správu infocentra. To ale nejdříve bude muset změnit svůj statut, a to z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

"Kancelář architektury města v současnosti zpracovává studii na rekonstrukci knihovny na Růžovém Vrchu. Uvažujeme, že bychom sem přesunuli hlavní knihovnu z ulice I. P. Pavlova. Buď ji budeme rekonstruovat a nebo rozšíříme kapacity přístavbou," konstatoval Dušek. A náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) ho doplnil: "Navíc je knihovna na Růžovém Vrchu mnohem lépe dopravně přístupná než ta na I. P. Pavlova."

Jak ale následně zdůraznila primátorka, stěhování centrální knihovny ještě neznamená, že by budovu na atraktivní adrese poblíž hotelu Thermal chtělo město prodat. "Knihovna na ulici I. P. Pavlova by i nadále zůstala jako pobočka města," poznamenala.

Tím ale stěhování městských zařízení nekončí. Jak už Deník informoval, Karlovy Vary už delší dobu uvažují, že by své sídlo změnilo i samotné infocentrum, které se momentálně nachází v bývalém domě UVA v ulici Tržiště. Jako vhodné a ideálně přístupné prostory se jeví ty v Hlavní poště. Zázemí se pro infocentrum buduje také v Císařských lázních. "Máme hotovou studii. Teď ale čekáme na odpověď České pošty. Potřebujeme od ní potvrzení, že tento objekt na karlovarské pěší zóně není na seznamu nemovitostí, které chce Česká pošta prodat. Pokud to vyjde, příští rok by se mohlo začít s budováním prostorů pro infocentrum v budově Hlavní pošty. Pokud to naopak nevyjde, tak by jako sídlo infocentra mohly sloužit Alžbětiny lázně," uzavřela Pfeffer Ferklová.