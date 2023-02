"Díky smlouvě s Národní knihovou ČR mohou nyní čtenáři krajské knihovny vyhledávat hned ve čtyřech digitálních knihovnách. Stačí, když se na stránce www.dnnt.cz přihlásí platnými přístupovými údaji, kterými přistupují do svého čtenářského konta v krajské knihovně. Pak mohou listovat ve zhruba 180 tisících svazcích knih, časopisů a novin, vydaných na území České republiky od roku 2002 u knižních titulů a do roku 2012 u periodik. Jedná se o texty chráněné autorským právem, tedy neuplynulo 70 let od smrti autora nebo 110 let od prvního vydání publikace, ale i mnohem starší tituly," uvádí mluvčí knihovny Andrea Bocková.