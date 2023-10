"Zatímco se většina hejtmanů ohrazuje proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, Petr Kulhánek (STAN), zastupující Karlovarský kraj, mlčí. Neprotestuje a nebojuje za větší část peněz ze státního rozpočtu. Ve sněmovně je totiž předložen pozměňovací návrh na nové rozpočtové určení daní, které by mohlo Karlovarskému kraji polepšit o zhruba čtyři sta milionů korun," tvrdí krajská zastupitelkyně a poslankyně Parlamentu Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní hejtman tyto peníze asi nechce. "Jak jinak si vysvětlit, že Petr Kulhánek nepodporuje iniciativu hejtmanů ze Středočeského, Zlínského nebo Pardubického kraje, kteří za vyšší podíl z rozpočtového určení daní pro své kraje bojují,“ žasne poslankyně.

Jenomže mezi tím radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, prostřednictvím níž chtějí tento zákon o rozpočtovém určení daní změnit. "Reagujeme tak na problematický konsolidační balíček, který je nyní v legislativním procesu, a na zastaralé nerovnoměrné a nespravedlivé nastavení financování, podle něhož kraje hospodaří s rozpočty založenými na socioekonomických reáliích platných v době jejich vzniku," zní oficiální stanovisko kraje. O předložení zákonodárné iniciativy budou ještě jednat zastupitelé na říjnovém zasedání krajského zastupitelstva.

Nově by se tak finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče. Ten by měl podle vedení kraje zohledňovat kritéria, jako jsou rozloha a struktura kraje, počet obyvatel, délka silnic v krajské správě, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků krajských středních škol a počet urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích. Součástí návrhu je rovněž zahrnutí čtyř miliard korun do rozpočtového určení daní namísto každoročního dohadování se o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se také počítá s navýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj, vyjma Prahy, nebyl deficitní.

„Na jednu stranu chápu, že v této složité době nelze stát pouze s rukou nataženou a musí přijít nějaké systémové změny, ale připravovaný konsolidační balíček představuje nejenom pro kraje, ale i pro obce a jednotlivá města výrazné zásahy do jejich již tak napjatých rozpočtů. Je proto potřeba napnout veškeré síly, abychom pro ně vyjednali lepší podmínky. O změně zákona jsme debatovali spolu s ostatními hejtmany na jednání Asociace krajů ČR a zákonodárnou iniciativu již schválil Pardubický, Středočeský a Zlínský kraj. Očekáváme, že se postupně přidají i další regiony,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Celkové odhadované navýšení daňových příjmů Karlovarského kraje ze sdílených daní dle navrhované zákonodárné iniciativy by pro rok 2024 činilo cirka 716 milionů korun, včetně přesunu finančních prostředků na opravy a rekonstrukci silnic II. a III. třídy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Přesto podle hnutí ANO přichází kraj s touto iniciativou pozdě a hejtman svým mlčením Karlovarskému kraji škodí. "Na posledním jednání krajského zastupitelstva sliboval, že podpoří iniciativu Asociace krajů, která podle jeho informací měla za vyšší rozpočtové určení daní pro kraje bojovat. Jenže žádná taková iniciativa nevznikla, a tak ostatní hejtmani začali jednat sami. Karlovarský hejtman ale zůstal stát v pozadí a mlčel. Jako by mu bylo jedno, jestli zmíněných čtyři sta milionů korun náš kraj ze státního rozpočtu dostane, nebo ne. A každému je jasné, že se nejedná o nějaké drobné, ale o pořádný balík peněz, který by našemu kraji výrazně pomohl v mnoha směrech,“ doplňuje poslankyně parlamentu a místostarostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO). Ta celou problematiku vnímá i z pohledu města Sokolova, které by po schválení nynější podoby vládního konsolidačního balíčku přišlo o desítky milionů korun.

Hnutí ANO kritiku současného vedení kraje a především hejtmana Kulhánka neustále zesiluje. Karlovarský kraj podle ANO potřebuje lídra, který bude za svůj region, své lidi, obce a města bojovat a bude zejména v Praze vidět a slyšet.