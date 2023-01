Město Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele kočárové jízdy, která je v lázeňském městě velmi oblíbená. Cechu fiakristů, který tuto službu nyní zprostředkovává, totiž končí totiž 31. března smlouva s městem. I on se ale do řízení může znovu přihlásit. Radnice přidává do smlouvy dvě zásadní podmínky - větší frekvenci úklidu po koních, ale i hodinu, kdy kočáry budou moci vyjet do města.

"V rámci smlouvy s městem se jedná o pronájem osmi vyhrazených míst pro kočárovou jízdu. Čtyři se nacházejí u Hlavní pošty, další čtyři pak u Městského divadla. Doposud platili fiakristé 420 tisíc, nyní budeme požadovat 432 tisíc korun," informoval náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Zvířata často nepřežila cestu. Kraj usiluje o nepřetržitou veterinární ambulanci

Přihlášení musí prokázat tři roky praxe v oboru a počítat s tím, že plochu po koních budou od 1. dubna, kdy začne platit nová smlouva, budou uklízet třikrát týdně. A ne jen jednou do týdne, jak je tomu dosud. Město tím reaguje na některé připomínky obyvatel, kteří si stěžovali na zápach na vyhrazených štaflech. "Novinkou také je, že kočáry budou do města moci vyjet až po půl deváté ráno, nyní to bylo po osmé hodině. Důvodem je, že právě v tuto dobu je na Západní ulici, kudy kočáry do centra přijíždějí, hustá doprava," doplnil Trtek.

Cech fiakristů se kvůli pandemii dostal do těžké situace, kdy kvůli absenci turistů neměl zisky, a přesto musel platit nájem za dané plochy. Na jaře loňského roku žádal město o jeho snížení na polovinu, ale zastupitelé fiakristům nevyhověli. "Zůstalo nás nakonec jen sedm. Někdo z nás do soutěže chce jít, někdo zase ne. Vloni jsme žádali o slevu a město nájem místo toto o inflaci navýšilo. Budeme se muset všichni sejít, abychom se dohodli, co dál," reagovala předsedkyně cechu Hana Slivoňová.