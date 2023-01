Druhé kolo prezidentských voleb ještě více rozděluje už tak rozštěpenou společnost. I to je důvodem, proč například starosta Jáchymova Michal Baláž nebude prozrazovat, komu příští víkend hodí do urny svůj hlas. Byl ale jedním z mála starostů Karlovarska, které redakce Deníku oslovila v e -mailu, zda by prozradili, zda dají přednost Andreji Babišovi nebo Petru Pavlovi, jenž vůbec poslal svou odpověď. Z osmnácti oslovených starostů Karlovarska vybraných náhodně se ozvalo jen sedm. Pět z nich bylo ochotno sdělit svou volbu. Další dva ze tří přímo oslovených starostů z Krušnohoří odpověděli, že svůj hlas dají Pavlovi.

"Nebudu veřejně prezentovat můj názor a tím případně ovlivňovat voliče, zda vůbec a případně koho půjdu volit. Jedno je jisté, jsme svědky bezprecedentní štvanice na voliče z řad podporovatelů obou kandidátů a médií veřejné služby, přičemž každá strana má tu svou pravdu a jen jejich pohled je ten správný. Je to ostuda nás všech, že takové jednání se dnes stalo prakticky normou. Opravdu mám obavy, kam až to může zajít, co bude za dalších pět let, protože každé následující volby, a to nejen prezidentské, dochází k větší polarizaci společnosti než při volbách předešlých,“ reagoval jáchymovský starosta Baláž. První kolo v Jáchymově vyhrál Babiš s 41,95 procenta, Pavel získal 33,61 procenta hlasů.

"Za mě jednoznačně pan generál Petr Pavel. Ví, co je odpovědnost, disciplína, má nejvyšší bezpečnostní prověrku státu. Má klidné nekonfliktní vystupování, mluví věcně a stojí si za svým. Česká republika potřebuje prezidenta, který bude stát za lidmi naší země, nebude jimi pohrdat. Bude schopen k národu promlouvat srozumitelně, optimisticky a držet náš národ pohromadě. Bude zvládat krizové řízení a krizovou komunikaci, a to si myslím, že by pan generál byl schopen," uvedla starostka Hor Lucie Hostašová. "K druhému kandidátovi se radši nebudu moc vyjadřovat. Člověk, který si ohýbá pravdu jen ve svůj prospěch, bere stát jako svůj podnik, pohrdá námi obyčejnými lidmi, nezúčastní se předvolebních debat, protože je asi něco víc než ti ostatní, mění své názory podle toho, co mu jeho marketingový tým doporučí a některé volební slogany, narážím na téma s válkou, už jsou za hranou všeho… Takový člověk není z mého pohledu hoden postu prezidenta," dodala. V Horách získal Pavel 43,25 procenta, kdežto Pavel 20,93 procenta.

"Budu volit Pavla, je to jednoznačné, a nemám důvod tento svůj soukromý názor tajit. Pana Babiše nepovažuji za slušného člověka, když vidím to, co všechno za ty roky předvádí. Člověk s takovou minulostí a takovým kreditem nemá v politice co dělat, protože mu nejde ani věřit," odpověděl Vlastimil Ondra, starosta obce Potůčky, kde v prvním kole zvítězil Pavel se 40,78 procenta hlasů, Babiše volilo 32,23 procenta občanů.

"V prvním kole jsem volila Danuši Nerudovou, ve druhém kole to bude Petr Pavel," odvětila starostka Otročína Marie Šašková. A jak dopadlo první kolo v této obci? Babišovi dalo hlas 41,70 procenta lidí, kdežto Pavlovi 25,11 procenta.

"Ve druhém kole prezidentských voleb budu volit generála ve výslužbě Petra Pavla, stejně jako v prvním kole. Ten je pro mne obrovská autorita. Je zosobněním důstojnosti a spolehlivosti. Hlavně může využít zkušenosti a kontakty v mezinárodní a bezpečnostní problematice, což je v době plné hrozeb opravdu důležité. Jako nepolitický kandidát je pro mne zárukou, že nebude zneužívat prezidentské pravomoci. Proto volím jeho," vysvětlila Helena Plitzová, starostka Žlutic, kde Babiš hned v prvním kole získal nadpoloviční většinu, a to 50,78 procenta hlasů, Pavel skončil 27,23 procenta.

Naopak velkou podporu získal Pavel na Božím Daru, a to největší v celém Karlovarském kraji. Tentokrát vyhrál první kolo nadpoloviční většinou s 57,46 procenta hlasů, kdežto Babiš skončil až na třetím místě s 9,74 procenta. "Po deseti letech orientace prezidenta Zemana na Rusko a Čínu má Česká republika šanci zase mít prezidenta, za kterého by se nemusela stydět. Bohužel jeden ze dvou kandidátů není vůbec žádnou zárukou, že dojde ke kýžené změně. Babiš je z naprosto stejné líhně jako byl prezident Husák a nevím proč bychom si tuto trpkou zkušenost měli zase zopakovat. Lidé bohužel nemají sloní paměť a lehce podléhají "zaručeným zprávám", jako se teď děje rozesíláním fejkových zpráv například z Pavlova twitteru. To jsou estébácké praktiky bývalého Československa v čele s Husákem. Takovýto stát dnešním čtyřicátníkům a mladším ročníkům spoluobčanů doopravdy nepřeji. A i proto jsem musel dojít k názoru, že v této době musím vzít rozum do hrsti a volit čistě pragmaticky a racionálně. A proto jsem volil generála Pavla a budu ho volit zase. Jsem tomu rád, že v našem městě takto smýšlelo i mnoho mých sousedů. Věřím na prezidenta, který za posledních 30 let jasně prokázal, kam patří, a který staví morální hodnoty nad populismus, lži, nevraživost, zlobu a rozdmýchávání vášní mezi lidmi tak, jak to dělá druhý kandidát na prezidenta Babiš," komentoval situaci božídarský starosta Jan Horník.

To Radmila Houdková starostka Pšova, kde Babiše volila také nadpoloviční většina občanů, dostal 61,19 procenta hlasů, Pavel jen 19,02 procenta, nechtěla svůj názor prozradit. "Informaci o tom, koho budu volit, nebudu veřejnosti sdělovat," napsala v mailu.

"Já zatím rozhodnutý nejsem. Budu sledovat debaty, a podle toho se rozhodnu. Přiznám se ale, že mě Agrofert poněkud zklamal, a Pavel je pro mě neznámá oblast," konstatoval starosta Horní Blatné Robert Petro. První kolo v této krušnohorské obci vyhrál Pavel se 42,92 procenta hlasů, Babiš skončil se 24,52 procenta.

"Nejprve se mi moc odpovídat nechtělo, přece jen jde o tajnou volbu a navíc vím, že většina občanů z Bochovska má jinou prioritu, nicméně po shlédnutí billboardu, na kterém prezidentský kandidát Ing. Babiš ujišťuje občany, že nezavleče Česko do války, vám odpovím. Ten billboard svým textem lidem podsouvá myšlenku, že prezident snad rozhoduje o tom, s kým a kdy bude naše republika ve válečném stavu. Tato pravomoc prezidentovi vůbec nepřísluší, a proto považuji zmiňované ujišťování za nehoráznost. Tento kandidát a jeho volební tým dělají z občanů pitomce a do jisté míry je i straší válkou! To se mi tedy zásadně nelíbí! Ve druhém kole prezidentské volby 2023 budu volit Ing. Petra Pavla, přestože jsem v prvním kole volil jinak," odpověděl starosta Bochova Miroslav Egert. Babiše totiž v Bochově volilo 51,16 procenta lidí, Pavla jen 24,89 procenta.

"Ve druhém kole stejně jako v tom prvním budu volit Petra Pavla. Původně jsem chtěla sice volit někoho jiného, ale tušila jsem, že se do druhého stejně nedostane, a tak jsem si z taktických důvodů vybrala tohoto kandidáta. Nejsem příznivcem Andreje Babiše," dodala Renata Mrňková, starostka Abertam. Také tam zvítězil Pavel, a to s 39,32 procenta, Babiš dostal 32,41 procenta hlasů.