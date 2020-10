Mateřské školy sice od středy narozdíl od těch základních nadále „běží“, je ale jen otázkou několika dnů, kdy budou rodiče postupně děti z mateřinek odhlašovat.

Řada rodičů má například obavy z další přítomnosti v kolektivu, mnoho rodičů naopak zůstanes dětmi z prvního stupně doma a nepošlou tak do školky mladšího sourozence. „Zatím nemám přehled, kolika dětí se to bude týkat. To se teprve ukáže, předpokládám tak na konci týdne,“ uvedla Zdeňka Tichá, ředitelka 1. mateřské karlovarské školy, pod níž spadá 9 mateřinek.