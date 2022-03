V oblíbené restauraci Evropský dvůr Pub Karlovy Vary lidé zaplatí za řízek 174 korun, k tomu musí ještě připočíst dalších 45 korun za vařené brambory. Polévka dle denní nabídky tu stojí 49 korun. Polední menu zde má jednotnou cenu, a to 149 korun.

Ještě více logicky stojí jídlo v lázeňském území. V restauraci U Švejka na Staré Louce sice nepodávají kuřecí řízek, ale za vepřový či alternativní krůtí tu chtějí 199 korun, za vařené brambory pak dalších 60 korun. Polévka je tu k mání za 75. S poledním menu se tu nepočítá.

V Ostrově je poněkud levněji. Ve zdejší Baště U Jana stojí kuřecí řízek 120 korun, vařené brambory k tomu pak 25. Cena polévky je 30 korun. Obědové menu se zde podává v cenové relaci většinou od 105 do 125 korun, záleží pochopitelně na nákladech a náročnosti jídla.

To ve Žluticích, v místní Pub Cihelně, zaplatí lidé za jídlo ještě méně. Řízek s brambory nebo domácím bramborovým salátem se tu podává za finální cenu 110 korun. Polévka stojí pak 30. V bohaté nabídce obědového menu si lidé vyberou řadu jídel v cenové relaci od 99 (například za 4 kusy lívanečků) až po 145 korun. Právě tolik stojí grilovaná krkovice s fazolovými lusky, bramborovými dukátky a pikantním dipem.

Poněkud více si pak strávníci zaplatí v turisticky vyhledávané destinaci Božího Daru. Klasický kuřecí například v restauraci Zita stojí 175 korun, v ceně jsou už ale zahrnuté i mačkané brambory. Polévka je tu k mání pak za 55 korun. Polední menu se tu vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců, kteří zpravidla této nabídky využívají, nenabízí.

Restaurace na karlovarské pěší zóně, kterou právě hodně navštěvují zaměstnanci, si stále udržují menu za shodných 119 korun. Podnikatelé se zdražit bojí, aby neodradili zákazníky. Jak se ale mnozí shodují, je to jen otázkou času, kdo se zvýšením cen přijde jako první. „Zatím jsme nezdražili, i když i my citelně vnímáme, jak ceny rostou. V plánu to zatím nemáme. Chceme si udržet lidi. Menu máme za 119 korun a tato cena platí už takový rok,“ uvedl číšník Tomáš Danda.