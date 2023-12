Žena nevydržela psychicky čekání nahoře ruského kola. Zatelefonovala si o pomoc

Silné nervy neměla žena, která si před pár dny vyrazila s dítětem na ruské kolo, které stává v adventním období už několik let před karlovarským hotelem Thermal. Když vyjelo nahoru, přišlo jí čekání příliš dlouhé a myslela si tak, že se atrakce zastavila. Ruské kolo přitom měří 25 metrů a každému, kdo do něj jednou usedl, musí dojít, v jaké enormní výšce se nachází. Ne všem může být čekání na rozjezd adekvátní a příjemné a kdekdo v tu chvíli přemýšlí, co by tak asi dělal, kdyby měla atrakce poruchu. A právě tato žena to psychicky nevydržela a rozhodla si telefonicky přivolat pomoc. Obrátila se na operační středisko městské policie.

Ruské kolo je součástí adventu u Thermalu. | Foto: Deník / Jana Kopecká