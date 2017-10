Kolonádní frmol: Referendum, lingvisté i archivy

Karlovy Vary – Historicky první referendum v Karlových Varech se uskuteční kvůli vzhledu Vřídelní kolonády.

Organizátoři petice totiž dodali opravené podpisy a dokonce jich nyní mají více než jek vypsání referenda třeba. „Jeho konání nyní musí odsouhlasit zastupitelstvo a podle radních by se konalo souběžně s lednovými prezidentskými volbami. Náklady město vyčíslilo na milion korun. Oříškem ale bude otázka, na níž budou lidé odpovídat.

„Primátor Kulhánek kvůli tomu podal dotaz na Ústav pro jazyk český. Otázka v petici totiž není jednoznačná. Nás proto zajímá, jestli může být formulovaná tak, jak byla v petici položena,“ vysvětlil náměstek Jiří Klsák (KOA). Podle náměstka Riška (ČSSD) jsou dotazy vlastně dva, což není přípustné. Tedy, zda lidé chtějí obnovit kolonádu z dílny Fellnera a Helmera a zda mají skončit opravy havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975.

Vedení města ale má i další obavy. Pokud by se lidé v referendu kladně vyjádřili ke stavbě původní repliky kolonády, pak by musely být zastaveny už započaté havarijní práce na opravě té současné, která je v havarijním stavu. „A to by mohlo ohrozit bezpečnost i její provoz,“ vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (nez.). Město podle zadání zastupitelů připravuje i mezinárodní architektonickou soutěž, do níž chce zakomponovat i původní návrhy, které podle komise lázeňství už byly jednou zpracované a měly by být uloženy v městském archivu. „Zajímá nás, jaké bylo tehdejší zadání a je možné jej použít,“ vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (nez.). Náměstek Klsák doplnil, že soutěží ohledně karlovarských kolonád se v historii konalo několik. „Dokonce padl návrh na propojení všech kolonád v centru,“ uvedl.