Karlovarské kolonády ročně navštíví tisíce turistů, kteří si kromě nádherného exteriéru užívají i léčebnou pitnou kúru. Protože to byly právě prameny, kvůli nimž byly kolonády postaveny. Za krásu lázeňského centra a obdiv turistů ale platí Karlovy Vary horentní sumy. Běžná údržbu kolonád totiž město ročně stojí miliony korun.

„V posledních letech provoz, údržba a běžné opravy kolonád vyžadují osm až 10 milionů korun ročně. Obnovy a rekonstrukce se obvykle neprovádějí každý rok, ale dle potřeby. Kromě opotřebení je mohou vyvolat také věci nepředpokládané, například havárie, divoké vývěry a podobně. Za posledních dvacet let a větší provedené rekonstrukce se dá odhadnout, že kolonády vyžadují průměrně kolem 10 až 12 milionů ročně,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. A právě nákladnou celkovou opravu kolonád plánují Karlovy Vary právě nyní. Ještě letos čeká kompletní rekonstrukce Sadovou kolonádu. „V půli února bychom měli dokončit dokumentaci celé stavby včetně rozpočtu. Následně by práce měly začít,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS). Celkové náklady na opravu Sadové kolonády jsou předběžně odhadnuty na 16,5 milionů korun. Karlovy Vary proto zažádaly o evropské dotace, které na tento projekt získaly ve výši 14,025 milionů. Dotace ze státního rozpočtu činí 825 tisíc korun a celá rekonstrukce dokončena ještě letos.

Odlišnou metodu zvolilo město při rekonstrukci Mlýnské kolonády, která by měla být opravena po etapách, a trvala by tak několik let. A také bude nákladnější. Práce jsou zatím rozpočtovány na 115 milionů korun. A znovu pomohou evropské dotace. Z Integrovaného programu rozvoje území získají Karlovy Vary 97,75 milionů a stát přispěje 5,75 miliony koruny.

Kromě těchto dvou kolonád se město už přes dva roky intenzivně zabývá opravou Vřídelní kolonády, jejíž havarijní stav si vyžádal i přesun tryskajícího vřídla mimo kolonádní budovu. A to si vyžádalo další miliony. Druhá etapa opravy, tedy komplikované přemístění podzemního technického zázemí Vřídla, ale současné vedení města odmítlo. Původně mělo být vytaženo do kontejnerů vedle bývalého hotelu Bílý lev. Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) bude oprava technologie pod zemí rychlejší a levnější. Plánovaná cena přes dvacet milionů se sníží o 5,4 milionu koruna tyto peníze chce město využít na zaizolování řeky Teplé a nové tři jímací vrty u Vřídla. S pracemi by se mělo začít ještě letos na jaře a trvat by měly maximálně pět měsíců.

Na opravu čeká I Dřevěná kolonáda, která je podle náměstka Bursíka zatím nakašírovaná jen zepředu. Termín zatím není stanoven a není ani jasné, kolik by stála peněz. Karlovy Vary musí každoročně v rozpočtu počítat s tím, že bez peněz se kolonády neobjedou. Kromě dotací a státního příspěvku, který městu s jejich opravami finančně pomůže, se část peněz do pokladny vrací z poplatků. „V posledních letech město na tomto poplatku vybere asi 22 milionů korun ročně, dalších sedm milionů činí poplatek z ubytovací kapacity,“ doplnil Kopál.