Stavební práce na strategické křižovatce skončí až v polovině listopadu.

Západní ulice je po přestavbě průjezdná. Zácpy se přesunuly jinam | Video: Kopecká Jana

Přestavba strategické křižovatky karlovarských ulic Západní a Šumavské v Tuhnicích postoupila ve středu 19. září do další etapy. Zatímco doposud byla Západní ulice od Charkovské po tuhnický přejezd slepá a řidiči museli projet objížďkou přes Šumavskou ulicí, nyní je situace opačná. Západní ulice je tak opět zcela průjezdná, motoristé se ale nyní z této křižovatky do Šumavské nedostanou, práce se teď přesunuly sem. Kvůli první etapě přestavby se tvořily kolony v ranní špičce především právě kolem železničního přejezdu, nyní se doprava ucpává poblíž Charkovské ulice, která je stále hlavní spojkou do Moskevské ulice. Auta postávala ve středu ráno nejen na jejím úpatí na Západní ulici, ale i na opačné straně od Moskevské.

„V úseku křižovatky je doprava vedena po zúženém profilu vozovky s omezením rychlosti na 30 km/hod. Další fáze opravy křižovatky spojené s výstavbou nového úseku cyklostezky a opravy parkoviště v přilehlé Bečovské ulici si vyžádá úplnou uzavírku části Šumavské ulice a omezení v Bečovské. Objížďka vede po místních komunikacích,“ informuje mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Na aktuální změnu dopravního režimu reagoval i Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV). „Linky Městské hromadné dopravy číslo 3 a 23 se vrátily na původní trasu, u linek 2, 6 a 52 se spouští výlukový jízdní řád. Pro žáky Základní školy Poštovní vytvořil DPKV novou dočasnou zastávku „Stadion ZM“, která se nachází v blízkosti čerpací stanice v komfortní docházkové vzdálenosti od školy,“ pokračuje mluvčí radnice.

K přestavbě křižovatka, kde se budují odbočovací a připojovací pruhy, se vedení města rozhodlo na základě statistik o bezpečnosti dopravy, z nichž vyplývá, že toto místo bylo značně nehodové. „Jakákoliv úprava, která povede k lepší plynulosti dopravního provozu ve vytížených Tuhnicích, je zde vítána. Řidiči, kteří přijížděli do křižovatky ze Šumavské ulice, čekali a čekali. Mnoho z nich pak vjelo do rozjeté hlavní silnice a docházelo tam ke karambolům,“ poznamenal na začátku akce Lukáš Hutta, koordinátor BESIPU Karlovarského kraje.

„Díky stavebním úpravám bude nová křižovatka ulic Západní a Šumavská bezpečnější pro všechny účastníky, od chodců a cyklistů, které bezpečněji převede přes frekventovaný uzel, až po řidiče, kteří budou moci využít nové odbočovací pruhy a díky tomu strávit méně času čekáním v křižovatce. Termín dokončení byl stanoven na druhou polovinu listopadu,“ dodává mluvčí Kyselá.

Zdroj: Kopecká Jana