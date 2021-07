Dnes má Kolová i s Háji téměř 800 lidí, hospodu nemá ale ani jednu, natož kavárnu. To vše by ale chtělo současné vedení obce změnit.

„Ještě před 10 lety jsme měli kolem 650 obyvatel, dnes jich evidujeme 790. I když obec nemá už žádné volné stavební pozemky ve svém vlastnictví, je tu mnoho parcel soukromých vlastníků. Územní plán s dalším rozvojem počítá. Je tu ještě přibližně stovka pozemků, kde se v blízké budoucnosti bude moci stavět, a to jak v Hájích, tak přímo v Kolové,“ říká starosta Kolové Jakub Jiskra.

Zvláštní je, že velký stavební boom registruje obec až nyní. Důvodem je zřejmě to, že nejdříve měli především obyvatelé Karlových Varů zájem o stavební pozemky v přilehlém okolí (například Sadov, Hájek, Hory, Jenišov a další), Kolová přichází na řadu až nyní. „Nejsme už tak blízko, navíc u nás byla i špatná dopravní obslužnost. Autobus k nám o víkendu vůbec nejezdil, to se nám ale podařilo změnit, a tak k nám teď jezdí devět linek během víkendu,“ poznamenává starosta Jiskra.

Současné vedení intenzivně pracuje na strategickém plánu rozvoje obce, jehož cílem je dát lidem to, co opravdu potřebují. A chybí toho zde mnoho. Kolová nemá řádné centrum ani mateřinku. Už brzy by ale mohla mít až tisíc obyvatel. „Na takový počet obyvatel už dva stávající obchody stačit nebudou. Potřebujeme také hospodu. Nemáme ani hasiče natož lékařskou péči,“ pokračuje starosta Kolové.

Na mateřince už se ale intenzivně pracuje ve společném projektu se základní školou, jehož výsledkem má být nová školka, nová jídelna i tělocvična. „Mateřská škola bude postavena na zelené louce, a to poblíž školy. Jinou možnost jsme neměli. Navíc ji budeme stavět na pozemku, který jsme museli koupit od soukromého vlastníka. Obec nemá vlastní parcely, a tak jsme závislí na soukromnících,“ dodává starosta. Jen nová školka má stát 20 milionů korun. Obec čeká na příhodný dotační titul.