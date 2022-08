Argumentace primátorky Pfeffer Ferklové, proč by město mělo podílově do hokejového klubu vstoupit, je logická. KV Arena se bez hokeje neobejde, pro tento sport byla přece postavena, a kontrola městských dotací poskytovaných klubu je také nutná. Přestože třicet let nikomu nevadilo, že tomu tak není.

Problematické je ovšem načasování celé transakce, zbývá měsíc do voleb, a také vize, jak by to mělo fungovat. To budeme mít náměstka pro hokej shánějícího sponzory, vždyť extraliga je tvrdý milionový byznys, či se bude starat o kvalitu hokejových borců, abychom tu extraligu uhájili? Nebo bude město se svým minoritním podílem sloužit jako oslíček, který se při případné krizi otřese a peníze se posypou? Tak do čí branky ten vítězný gól spadne? Rozhodnou až volby.