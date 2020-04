Koronavirus, koronavirus, koronavirus… Ještě na přelomu roku toto slovo lidé neznali, nedokázali ho vyslovit, teď ho bez přebreptnutí vyskloňují ve všech pádech.

Ještě na přelomu roku bylo nepředstavitelné, že by se i do Evropy koronavirus dostal. Další divná choroba s ještě divnějším jménem pocházející opět z Číny jako kdysi dýmějový mor, respektive černá smrt, byla vzdálená, ale celá zeměkoule se rychle ocitla v izolaci. A proč? Protože jedna země nejenže nerespektuje demokratické zásady, ale ani ty hygienické. Zabředávat do jejich gastronomických odlišností není třeba, to už je zase jiná nechutná kapitola… Statisíce nakažených po celém světě, desítky tisíc mrtvých, a to jsme teprve na začátku, zhroucená ekonomika, vyčerpaní a zdeptaní lidé… Možná stačilo málo, aby se tomuhle dalo předejít tehdy v prosinci v Číně. A asi je spíš namístě, aby se zodpovědní omluvili celému světu, a ne jako prezident Miloš Zeman, který ještě poděkoval za nekvalitní a drahý materiál.