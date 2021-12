Jana Kopecká, Karlovarský deník | Foto: Deník/Jana Kopecká

Premiér Andrej Babiš by měl raději pomlčet o tom, kdo může za stovky mrtvých v pandemii, která otřásla Karlovarským krajem po loňských Vánocích. Podle něho za to mohou vánoční trhy v Chebu, a i to bylo jedním důvodem, proč vláda vánoční trhy zakázala, zatímco před Thermalem jedou stánky s vánočním zbožím vesele dál a jednou za 14 dní se mohou lidé mačkat hlava nehlava na pátečních farmářských trzích před karlovarskou tržnicí. Třešničkou na dortu plném absurdit jsou pak tolik diskutovaná nákupní centra, která už na začátku prosince čelí návalu lidí, již se obávají lockdownu. Předvánoční šílenství tak letos začalo ještě dříve.