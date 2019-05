Někteří si čtou, jiní si listují v telefonu, některé ženy pletou, háčkují či si povídají, třeba o vaření. „Už jsem uháčkovala jednu čepici a jednu šálu,“ pochlubila se jedna zapisovatelka.

Většina z nich se shoduje, že volby jsou zbytečně dlouhé. „Klidně by stačil jeden volební den. Ten pátek je hotový masakr. Sedět tu od dvou odpoledne do deseti večer je strašně dlouhé,“ povzdychly si komisařky, které nechtěly být jmenovány. I ředitelka statistického úřadu Jaroslava Šenitková by se zkrácení nebránila. Se zavedením evoleb je ale opatrná. „Ne všichni využíváme počítač. A tak by klasické volební místnosti musely být stejně zachovány. Práce by se tak zdvojila,“ dodala.