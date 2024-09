Na částku přesahující už tři miliony korun by dosáhly nyní sankce pro sdružení firem Eurovia a Berger, které narovnávají serpentiny nad Bečovem nad Teplou. Jak je všeobecně známo, práce zde zdaleka neskončily a zhotovitel tak překročil původní termín. Ten totiž na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) vypršel už 30. července. Strategickou komunikaci, která slouží jako dopravní spojka mezi Karlovými Vary a Plzní, se nepodaří podle aktuální situace otevřít ani do konce září.

„Ne, do konce září to nebude, někdy v říjnu. Vidíme to na tak období kolem 26. října. Zhotovitel sice předložil až listopad, ale s tím nesouhlasíme,“ uvedl Jan Hrazdíra, vedoucí úseku výstavby ŘSD Karlovy Vary.

Zda to tak nakonec bude, se bude vědět snad na konci září. To bude i známo, zda ŘSD uzná důvody pro zdržení zakázky ze strany zhotovitele jako objektivní a opodstatněné. Pak by mu nehrozily možné sankce. Jak už Deník před prázdninami totiž uvedl, skalní masiv, který se musel nad zatáčkami částečně odstraňovat, nebyl takový, jak původní sondy ukázaly. „Je trochu jinak, než se předpokládalo a jeho kotvení se tedy muselo dělat jinak než podle původních plánů. Nejde jen o jeho polohu, ale také složení. Nahoře v lese je totiž skála poměrně měkká, a tak se sype,“ vysvětlil v červnu vedoucí úseku výstavby Hrazdíra.

Sdružení Eurovia a Berger vyhrálo zakázku nejen na základě nabídnuté ceny, jež činí 137 milionů korun, ale i díky tak krátkému termínu, kterým měl být už zmiňovaný 30. červenec. Ve smlouvě s ŘSD se mimo jiné zhotovitel zavázal, že pokud termín nestihne, hrozí mu sankce. A právě objektivnost důvodů bude hrát nyní roli, zda mu ŘSD vyměří pokutu nebo ne. „Kolik to je, nechci zatím prozrazovat. Ale vyplývá to ze smlouvy, která je veřejně dostupná,“ poznamenal Hrazdíra.

Deník si tedy danou smlouvu vyhledal a vyplývá z ní, že ze každý den prodlení hrozí firmám 70 tisíc korun. Ke 14. září by tyto sankce tak činily už 3,2 milionu korun, k 26. říjnu, kdy se má zřejmě silnice otevřít, by to už bylo přes 6 milionů. „V tuto chvíli ale nevíme, jak jednání v této věci dopadnou,“ konstatuje ale Hrazdíra.

Serpentiny v délce 800 metrů se narovnávají od začátku dubna. Hrubá stavba už je dokončená. „Dodělávají se zárubní zdi, je před námi také odvodnění a také vrstvy vozovky včetně té balené,“ uzavírá vedoucí výstavby.