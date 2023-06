Hospodaří na pozemcích desítky let, ale nic nemají jisté. Majitelé stájí a kolbišť v Rosnicích doplácejí na developerské plány a zájmy města, které pozemky vlastní. Parcely, které mají ve výpůjčce nebo pachtu od města, začaly Karlovy Vary rozprodávat jako stavební. Aby koňáci zachovali svou činnost, musí koně složitě přepravovat do Jezdeckého klubu ve Staré Roli, který jim nabídl útočiště

„Nic s tím nenaděláme. Výpovědní lhůtu máme tři měsíce. Budoucnost je pro nás naprosto nejistá. K tomu, čím se živíme, co děláme, přitom pozemky potřebujeme. Jsou to vůči nám neférové podmínky a navíc nám situace hatí naše podnikatelské zájmy,“ říká Jana Mukenšnáblová, majitelka Jezdecké sportovní stáje Tandem v Rosnicích.

"Proč si pozemky od města nekoupím? Protože stojí 18 milionů. Kdyby šlo o návratnou investici, tak by se o tom ještě dalo relativně uvažovat. Moje situace je ale taková, že provoz stájí dotuji, vše dělám jen pro mládež, kterou připravuji na mistrovské závody," pokračuje.

Rosnice se mění. Koňské výběhy nahrazují rodinné domy

Naštěstí má výhodu, že kolbiště má na svém pozemku. Problém je ale jinde, v sousedství žije muž, který je natáčí, což řeší už policie. Dokonce má plivat na děti, které do stájí docházejí. Má jít o stejného muže, o němž se vyjadřuje vedení města v záležitosti stížností na údajné narůstající problémy plynoucí od majitelů stájí.

Známá koňařka Daniela Donthová už kvůli výstavbě rodinných domů přišla o polovinu tréninkové plochy. „A o další část ještě přijdu. Pozemky, na kterých jsem kolbiště vybudovala, jsem přitom řádně zrekultivovala a provozovala na něm kroužek pro děti. Musela jsem ho zrušit, protože nemáme kde řádně trénovat. Nechala jsem si jen dvě holčiny, které jsem připravovala na mistrovství republiky. Je to ohromná škoda, že děti tady přišly o možnost trénovat, ty podmínky jsou zkrátka pryč,“ vypráví podnikatelka, která v Rosnicích chová koně už téměř 40 let.

Aby mohli její svěřenkyně vůbec někde trénovat, musí koně naložit do hengru, tedy přívěsu pro koně, a odvézt je do Jezdeckého klubu U Vysílače ve Staré Roli. „Ten nám nabídl azyl. Je to těžká doba a nevíme, jak to s námi dopadne,“ dodává koňařka.

Podvod. Některé práce na stadionu AC Start v roce 2004 nebyly vůbec provedeny

Náměstek primátorky pro majetek Miroslav Vaněk (Karlovaráci) si je dobře vědom, že stáje vždy k Rosnicím patřily. Jak vysvětluje v článku „Rosnice se mění a měnit budou ještě více. Koňské výběhy nahrazují rodinné domy“, majitelé stájí zde hospodaří na městských pozemcích, s nimiž mají Karlovy Vary zcela jiné plány. Navíc tam podle něho město registruje v poslední době řadu stížností na činnost jezdeckých spolků a klubů, které využívají pozemky města. „Obsahem těchto stížností je nepořádek na komunikacích a veřejných prostranstvích, které svojí činností tyto spolky způsobují. Dále ve stížnostech často zaznívá, že ohrady jsou v neutěšeném stavu, špatně udržované a hyzdí vzhled obce,“ uzavírá náměstek Vaněk.