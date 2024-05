Poslední dny druhé světové války byly na Karlovarsku velmi dramatické. Díky americké armádě se 8. května dostala správa města Karlových Varů do rukou Čechů, tedy den poté, co byla v Remeši podepsána kapitulace Německa. Podívejte se na unikátní videa pořízená mezi 9. až 11. květnem roku 1945, které ukazují situaci v prvních poválečných dnech na Karlovarsku.

Video: Unikátní záběry z května 1945 na Karlovarsku | Video: První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

Mnoho informací z těchto bouřlivých dnů sdílí na webových stránkách Karlovarák Kristin Houf, syn Jaroslava Houfa, zvaného Fo-Fi-Fo, fotografa, který byl 10. května 1945 vyslán redakcí pražských novin jako fotoreportér do Karlových Varů, aby na Karlovarsku a v pohraničí zdokumentoval poválečnou atmosféru. Známý fotograf byl následně v 50. letech souzen za špionáž, stal se režimu nepohodlný a v roce 1970 umřel za nejasných okolností.

Zdroj: První pěší a devátá obrněná divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

„Postup Američanů však nebyl příliš rychlý. Jednak bylo americké velení pod drobnohledem tisku a protosi nemohlo dovolit vysoké ztráty. Dalším důvodem byl místy tuhý odpor ze strany vojáků wehrmachtu a zvláštěpak Waffen-SS. Ještě než však stačily jednotky dospět do Karlových Varů, byla 7. května 1945 podepsána kapitulace a zastavena veškerá bojová činnost a veškerý postup. Úkolem amerických vojáků 9.obrněné divize v prostoru Karlových Varů poté bylo navázat bezkonfliktní styk s prvosledovými jednotkami Rudé armády. K prvnímu styku s ruskými vojáky došlo ve čtvrtek 11. května, kdy se předsunutý průzkum US Army setkal s kolonou prvních do Varů přijíždějících vojáků Rudé armády, a to nad Karlovými Vary na Hůrkách, což svědčí o tom, že do města již tento den vstoupilo několik vojáků americké armády, i když se již v té době nebojovalo a Karlovy Vary opouštěly kolony německých vojáků. Je prokázáno že se již 3. a 7. května ve městě pohybovalo několik amerických vojáků,“ vysvětluje na svých webových stránkách Kristin Houf.

Zdroj: Skupina první pěší a deváté obrněné divize V. sboru - 3. americké armády na Karlovarsku

Americkým vojákům se podařilo v karlovarském regionu dopadnout i nacistické špičky „8.května 1945 zastavuje americká hlídka nad Loktem vozidlo s bílým praporem. Ve voze sedí tři osoby z nichž jedna je vůdce sudetských Němců Konrád Henlein. Henlein musí přesednout a je americkou hlídkou odvezen na posádkové velitelství v Lokti. V noci je pak převezen do Chebu k výslechu a následujícího dne 9. května je na nákladním autě převezen do Plzně, kde v noci na 10. května spáchal sebevraždu - přeřezal si žíly na zápěstí skly z brýlí,“ popisuje jednu z epizod Kristin Houf.