Karlovarský kraj - Karlovy Vary 200 milionů, Sokolov 12 milionů a Cheb, Cheb bezmála 160 milionů. To je jen zlomek peněz, jejichž proplacení zastavil zablokovaný Regionální operační program Severozápad (ROP) a města, obce i podnikatelé na ně netrpělivě čekají. To by se mělo co nejdříve změnit.

Evropská komise povolila obnovení čerpání dotací. A k tomu by mohlo podle Petra Navrátila, předsedy Výboru Regionální rady ROP Severozápad a náměstka hejtmana Karlovarského kraje, dojít už v září. Čerpání dotací ale musejí ještě schválit krajští zastupitelé už v pondělí 19. srpna.

„Od Evropské komise jsme obdrželi oficiální stanovisko, že operační program můžeme spustit. Sděluje nám také, že můžeme projekty certifikovat a žádat o peníze," vysvětlil Petr Navrátil. Dodal ale, že to se netýká pěti projektů Karlovarské zdravotní v Ústeckém kraji. „Chtějí počkat, až v této věci skončí policejní vyšetřování," doplnil náměstek.

Příjemcům ROP na už dokončené či rozpracované projekty nyní dluží 1,5 miliardy korun. A do příštího roku bude na nové projekty možné vyčerpat tři miliardy korun.

Pro Karlovy Vary tato zpráva znamená, že obdrží 600 milionů za už dokončený plavecký bazén. „Zároveň připravujeme nové výzvy na halu pro míčové hry za 120 milionů a Centrum zdraví a bezpečí za 72 milionů co nejdříve připravit. Oba projekty jsou připraveny. Zbývá o dotace zažádat a podepsat smlouvu. Přesto budeme mít co dělat, abychom do konce roku 2015 všechno stihli," uvedl karlovarský náměstek Petr Bursík (ODS).

V Sokolově o dotacích z ROP Severozápad diskutují. „Dáváme dohromady rozumy. Do konce září bychom chtěli připravit nějaký smysluplný projekt. O peníze se budeme snažit nadále, než tento program definitivně skončí," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Z projektů, které už město realizovalo, mu ještě nedorazila platba ve výši 10 milionů korun za revitalizaci sportovně rekreačního areálu Bohemia a další dva miliony za projekt propagace města.

„Finance jsme prozatím uhradili z rozpočtu města," dodal Jakobec

Také pro Cheb byly potíže v ROPu hodně nepříjemné. Přiznala to mluvčí Městského úřadu v Chebu Martina Kuželová. „Na jednu stranu jsou dotace velmi vítané pro rozvoj infrastruktury, na druhé straně ale to, že by město neobdrželo dotaci, se kterou počítá, mohlo vážně ohrozit finance města. Proto jsme samozřejmě velmi stáli o to, aby financování v rámci ROP Severozápad bylo co nejdříve obnoveno," uvedla.

Město Cheb nemá proplacenou dotaci téměř 19,5 milionu korun na revitalizace komunikací včetně stezek pro pěší a cyklisty, která byla dokončena vloni a byla u ní již provedena kontrola.

Město má také podepsanou smlouvu na poskytnutí dotace na letos dokončenou revitalizaci levého břehu Ohře ve výši 148 milionů korun. „Zatím tuto akci město financovalo z vlastních zdrojů a úvěru," potvrdila Kuželová.

Podle náměstka Petra Navrátila budou výzvy na další projekty vyhlašovány v září, nejpozději v říjnu. „Je ale už nyní třeba, aby žadatelé nové projekty včas připravovali a konzultovali. A čím dříve to udělají, tím lépe," zdůraznil.

Pokud tedy krajští zastupitelé schválí 19. srpna korekce vyměřené Evropskou komisí, která pro Karlovarský kraj činí 308 milionů korun, umožní obnovení certifikace nových i zaplacení schválených projektů.

„Je to poslední šance, jak peníze vyčerpat. Pak už by se nevypsaly žádné výzvy a možná by nebylo ani na zaplacení těch už schválených," nastínil náměstek Navrátil.

Krajští zastupitelé proti zřejmě nebudou. Opozice, především TOP09 a ODS, už dříve kritizovala vedení kraje za zbytečné otálení a odklady.

„Pokud by se korekce schválily, ROP se mohl rozběhnout už v březnu. Takhle se obce, města i podnikatelé potýkali s finančními potížemi," uvedl krajský zastupitel Petr Zahradníček (TOP09).

Na spuštění ROPu ale závisí i rozhodnutí ústeckých krajských zastupitelů. Ti zasedají ve stejný den, tedy 19. srpna, a budou schvalovat korekci, která pro Ústecký kraj činí 598 milionů. „Doufám, že budou pro, jinak se nehneme z místa," doufá Petr Zahradníček.

