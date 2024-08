Výletníci i cyklisté se mohou radovat. Během druhého srpnového týdne by měla být konečně uvedena opět do provozu strategická lávka nad řekou Ohří v karlovarské rekreační oblasti Tašovice.

Most zde spojuje nejen oba břehy, ale je navíc součástí páteřní cyklostezky vedoucí od německých hranic přes Svatošské skály až do Šemnice. Uzavření lávky kvůli její první generální opravě je komplikací nejen pro výletníky, ale také pro gastropodnikatele, kteří profitují v této části Karlovarska z cestovního ruchu.

„V druhém srpnovém týdne je zde naplánován závěrečný kontrolní den. Počítáme, že most by se mohl následně otevřít,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Lávka je uzavřena už tři měsíce. Práce zde začaly v prvním květnovém týdnu. Původně měla být přitom rekonstrukce zahájena až na začátku července a skončit na konci prázdnin. Důvodem, proč se vybral karlovarský magistrát právě toto období, byl uváděn, že během prázdnin je most nejméně využíván. Pár dní na to ale město jako vlastník na základě podnětu Karlovarského kraje, které most v roce 2012 vybudovalo a je správcem páteřní cyklostezky, obrátilo. „Kraj na základě svého měření ví, že tudy během letních prázdnin proudí velké množství lidí a požádal nás proto o změnu termínu. Navrhoval, aby se to udělalo na podzim, to ale není kvůli už nevyhovujícím klimatickým podmínkám možné,“ vysvětloval začátkem května Bursík.

Termín dokončení i přes dřívější počátek prací zůstával stejný, tedy konec srpna. Z původních dvou měsíců se ovšem rekonstrukce už nyní protáhla na tři. Na mostě se přitom stále odstříkává původní nátěr. A k lávce neustále míří mnoho zmatených cyklistů, kteří nevědí, že je mimo provoz.

„Práce na lávce se zkomplikovaly. Původně jsme totiž předpokládali, že se vymění především prkna a že když se to bude dělat, obmění se jen z deseti procent nátěr konstrukce. Po sejmutí dřevěných mostnic se ukázalo, že rozsah prací bude mnohem vyšší,“ konstatoval nyní radní Bursík.

Jak dodal, při budování mostu dodavatel před 1ě lety použil totiž vícenásobné množství nátěru, než bylo třeba. Pozinkové vrstvy se tak nespojily. Ty se tak musí odstranit na základ, což na místě potvrdil i znalec.

„Zhotovitelská firma dělá, co může. Tyto práce nejdou dělat za vlhka, není možné, aby zde bylo mnoho pracovníků najednou,“ ujišťoval Bursík, který zároveň odmítl kritiku lidí, že most se rekonstruuje jako melouch a není mu kladena patřičná důležitost.

Na mostu byla v roce 2012 původně použita smrková prkna, která se ovšem po zvlhnutí prohnula a postupně se začala uvolňovat. Místo smrkových byla tentokrát zvolena prkna modřínová. Ta dodala městská společnost Lázeňské lesy a parky, a to podle Bursíka za výhodnou cenu, tedy za nákladové položky.