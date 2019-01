Karlovy Vary – Post chce znovu obhájit Vladimír Hůrka. Někteří rodiče zpochybňují jeho morální kredit.

Tato škola měla vždy dobré sportovní zázemí, posílené i úspěchy žáků. S novým vedením může být i tato deviza ohrožena. | Foto: Deník/Jan Čech

Bylo zřejmě jen otázkou času, kdy se proti kandidatuře na post ředitele základní školy Konečná ostře ozvou někteří rodiče žáků, kteří tuto školu navštěvují. Konkurzy vypsal magistrát na všechny ředitelské funkce základních škol. Podle mluvčího Jana Kopála už komise otevřely obálky s nabídkami a tento týden byly s uchazeči zahájeny osobní pohovory.

Na základní školu Konečná se přihlásili tři zájemci, mezi nimiž je i současný ředitel Vladimír Hůrka. A to některé rodiče doslova vyburcovalo k ostrým protestům.

„Jedním z hlavních bodů řízení je morální bezúhonnost. A to on splňuje? Po tom všem, co má za sebou? Jak může mít tu drzost a znovu na ředitele kandidovat? Měl by ze školství úplně odejít," rozhořčil se jeden z mnoha rodičů, kteří se Deníku ozvali (jejich jména kvůli jejich dětem nezveřejníme).

Ředitel ZŠ Konečná Vladimír Hůrka se ale brání a svou chuť řídit školu dál nijak nezastírá. „Do výběrového řízení jsem se opět přihlásil zejména kvůli mé lásce k této práci a lásce k práci s dětmi. O tom, že by rodiče žáků nějakým způsobem napadali můj morální kredit, jsem neslyšel!"

Na Deník se ale obrátili i další rodiče.

„On má jít dětem příkladem, ale je tomu skutečně tak? Vždyť jde o jejich vzdělávání. Co si ale mohou myslet o řediteli, který je vyšetřován v kauze AC Start a jeho kolega a jednatel už sedí ve vazbě? Jaký příklad jim dává, když své problémy řeší tak, že se pokusí o sebevraždu? Je tohle normální? Jeho morální kredit je nulový a zklamal," bouří se.

Podle dalších otců základní škola Konečná za Hůrkovy éry stagnovala. „Moje děti se na škole postupně učily sedmnáct let, její úroveň tak dokážu posoudit. Kdysi měla kredit, ale to bylo za ředitele Holečka. Pak ji převzala Eva Matějková jako zástupkyně a škola fungovala perfektně. A teď? O žáky vedení školy nejde, ředitel i zástupce chtějí jenom vlastní klid a pohodlí. A to je zklamání," zdůraznil.

Rodičům žáků vadí i to, že krátce před konkurzem, který rozhodne o budoucím řediteli školy, Hůrka slučuje dvě druhé třídy do jedné. V budoucí třetí třídě bude tedy 34 žáků místo původních šestnácti a osmnácti. „Odvolává se na ekonomiku a nechce nám dát podklady. To je nehorázné," tvrdí.

Podle ředitele Hůrky ale slučování budoucích třetích tříd pramení ryze z ekonomických důvodů. V dnešní době se takovéto opatření stává již trendem.

Rodiče se také obávají toho, že by konkurz mohl být ovlivněný. „Máme takové signály. Pokud nevyhraje on, pak nastoupí jeho zástupce, který se také přihlásil. A vše bude při starém," uvádějí. „Pak se budeme bránit třeba peticí," zdůrazňují.