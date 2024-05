Jak už Deník informoval, vedení radnice se navíc rozhodlo zopakovat výběrové řízení na ředitele Základní školy Poštovní a Základní školy Krušnohorská, protože se do něho přihlásili jen ti současní, Karel Fiala a Josef Šrámek. Ačkoliv odborná hodnotící komise přidělila nejvíce bodů Vašíčkové a Burianovi, rada města, která má konečné slovo, nakonec vybrala jiné kandidáty. Aktuální situace kolem těchto čtyř škol rezonuje karlovarskou veřejností, a to nejen tou pedagogickou, ale i rodičovskou a kritizuje jí i opozice. To bylo důvodem sepsání petice občanů za opětovné jmenování Šrámka na škole Krušnohorská, vyjádření písemné podpory pedagogického sboru Fialovi na škole Poštovní a výzvy školské rady na škole Komenského adresované radě města, aby své rozhodnutí revokovala.

Náměstek primátorky Martin Dušek (ANO), které má karlovarské školství ve své gesci, odmítl sdělit, co radní ředitelům vytýkají. Vašíčková a Burian se důvody svého znovuzvolení nedozvěděli. „Snažili jsme se vybrat co nejvhodnějšího kandidáta. To ale neznamená, že chceme dehonestovat práci stávajících ředitelů. V případě škol Poštovní a Krušnohorská jsme chtěli mít větší výběr, proto konkurz opakujeme. Zákon, tedy odborné komise, řeší pedagogické předpoklady. Pro nás jako radní jsou ale mnohem důležitější ostatní aspekty. Ředitel musí být i manažer. Pro radu byly důležité i personální, ekonomické a technické předpoklady. Díky čemu zvítězili kandidáti na Komenského a Libušině (místo Buriana vybrali radní jeho dosavadní zástupkyni Jaroslavu Trautnerovou a místo Vašíčkové Vilibalda Schlapáka, nynějšího speciálního pedagoga ze školy Krušnohorská – poznámka redakce)? Uspěli díky předloženým koncepcím,“ obhajoval postup radnice náměstek Dušek.

Zároveň odmítá, že by byly konkurzy zpolitizovány. „Je to zbytečně vyhrocená situace. Rada vybrala ty kandidáty, které doporučovala i odborná komise. Chceme dostat do škol svěží vítr,“ pokračoval Dušek.

Školská rada ze školy Komenského připomíná, že radní města rozhodovali na základě blíže nespecifikovaných rozhovorů s jednotlivými kandidáty. „Zástupce školské rady, který byl přítomný v konkurzní komisi, srovnatelné kompetence a vize u druhého uchazeče (vítězný Schlapák – poznámka redakce) neshledal.

Školská rada se proto pozastavuje nad tím, že výše uvedená fakta byla pominuta, erudovaná odborná práce konkurzní komise a doplňkové poradní komise, obě byly jmenovány zřizovatelem, byla popřena a základem pro rozhodnutí o jmenování byl následný rozhovor s uchazeči v radě města. V tomto ohledu spatřuje školská rada v procesu jmenování ředitele školy radou města netransparentnost, nerespektování odborného hodnocení uchazečů konkurzní komisí a pracovní skupinou a absenci náležitého zdůvodnění rozhodnutí o jmenování,“ píše se v písemném prohlášení školské rady.

Rada města přistoupila k výběrovým řízením po uplynutí zákonné šestileté lhůty. Konkurzy vyhlásit mohla, ale nemusela. Jak už bylo zmíněno, dva se opakují. Zatímco v prvním kole se do nich přihlásil jen Fiala a Šrámek, ve druhém kole se počet uchazečů zvýšil. Na Poštovní školu se nyní hlásí čtyři kandidáti, na Krušnohorskou dva. „Konkurzy povede opět konkurzní komise, a ano, i v nich je ustanovená odborná skupina s hlasem poradním. Termíny, dokdy musí komise konkurzy ukončit a kdy musí zřizovatel rozhodnout o obsazení postu ředitele pevně stanovené nejsou, ale předpokládáme, že by je rada města měla jmenovat v červnu, aby se mohli své funkce ujmout o prázdninách a připravit se na nadcházející školní rok,“ doplnil mluvčí radnice Jan Kopál.

O vyhrocené atmosféře po konkurzech na ředitele karlovarských škol vědí i na centrále České školní inspekce. „Česká školní inspekce dlouhodobě zastává pozici, že ředitel školy je především pedagogický leader. Kvalitní zřizovatel je především dobrým správcem svých škol, tedy majetku a zároveň podporovatelem ředitele, který vede na škole pedagogické procesy. Pokud aktivní zřizovatelé převezmou část provozních záležitostí škol a podpoří tak vedení škol, ředitelé se mohou více věnovat žákům a pedagogům.

Změna ředitele školy je vždy zásahem do chodu školy, tedy je poměrně velkým rizikem, měla by tedy být dobře připravena. Vždy je nutné jednat s ohledem na žáky a zachování či zvýšení kvality vzdělávacího procesu,“ reagoval pro Deník Karel Kovář, náměstek ústředního školního inspektora.