Cestující na regionálních tratích budou i následujících deset let cestovat vlaky Českých drah, tak jako je tomu doposud. Představitelé Karlovarského kraje a národního dopravce podepsali smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti.

Z té vyplývá, že Karlovarský kraj bude platit za vlakokilometr 149,90 koruny. Kontrakt má celkově hodnotu přibližně 3,2 miliardy korun. Vedení kraje a národní dopravce pracovali na smluvních podmínkách rok.

„Sice jsme malý kraj a neobjednáváme mnoho vlakokilometrů, ale i tak se nám podařilo získat dobrou cenu,“ řekl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu Martin Hurajčík z hnutí ANO.

Z pohledu cestujícího se zatím nic nemění. Na tratích budou jezdit stejní dopravci se stejnými vlaky. „Na jaře v roce 2021 nasadí České dráhy do provozu nové elektrické jednotky, kterou budou jezdit jako spěšné vlaky mezi Karlovými Vary a Plzní,“ pokračuje Hurajčík s tím, že se opět zlepší komfort pro cestující. Národní dopravce už má pro tyto vlaky objednané nové soupravy RegioPanter.

Ředitel regionálního obchodního centra Českých drah Vladimír Omelka si pochvaluje dlouhodobou smlouvu. „Můžeme teď maximálně rozvíjet další doplňkové služby. Teď mám na mysli například cyklopůjčovny nebo zákaznický servis na pokladnách,“ přidává.

Národní dopravce bude z pohledu kvality pracovat i na zlepšení komfortu cestování v rychlících, které v Karlovarském kraji zajišťuje. Od prosince letošního roku, kdy vejde v platnost nový grafikon, budou všechny rychlíky a expresy nabízet službu občerstvení z minibaru.

Představitelům Karlovarského kraje zbývá ještě dořešit smlouvu s GW Train Regio. Ten provozuje dopravu na tratích ze Sokolova do Kraslic a z Karlových Varů do Mariánských Lázní.

„V současnosti probíhají jednání. Smlouva, co se týče podmínek, by měla být velice podobná s tou, co jsme uzavřeli s Českými drahami,“ říká Martin Hurajčík. Termín uzavření kontraktu ale ještě není znám. „Chtěli bychom se dohodnout co nejdříve. Cena v tomto případě ale bude o poznání nižší. Vše se odvíjí od rozsahu dopravy,“ doplňuje.

V jiných krajích České republiky zadavatelé vypsali otevřenou soutěž pro dopravce. Na Karlovarsku se ale výkony nesoutěžily. České dráhy dostaly zakázku přímo. To platí i u GW Train Regio.