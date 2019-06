Řeč je o strategickém mostě v lázeňském městě, a to Kapitána Jaroše, který se nachází poblíž KV Areny a Varyády. Není vyloučeno, že i tento most bude muset být kvůli svému havarijnímu stavu odstraněn.

„Špatný technický stav tohoto mostu pochopitelně řešíme. Máme naplánovanou jeho diagnostiku, která nám řekne, v jakém konkrétním stavu most je,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Martin Dušek (ANO). Most Kapitána Jaroše je totiž na rozdíl od toho Doubského, který byl kvůli svému havarijnímu stavu odstraněn letos na jaře a patří státu, v majetku města.

„Diagnostika mostu u Varyády má být provedena v září či v říjnu. Jsme v pořadí. V České republice je totiž omezený počet odborných firem, které takové práce dělají. Proto nemůže být kontrola mostu dříve,“ vysvětlil Dušek a dodal: „Nevylučujeme, že mostová konstrukce půjde nakonec ke dnu.“

V takovém případě by šlo už o druhý most ve městě, který musel být kvůli svému velmi špatnému stavu zbourán. Stavba nového Doubského by měla být na podzim dokončena.