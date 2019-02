Západní Čechy - Statistiku však očerňují dvě podzimní úmrtí při lovech na jižním Plzeňsku

Dechová zkouška: negativní. Tato slova slyšeli všichni myslivci, které policisté od loňského září do letošního ledna kontrolovali na honech v západních Čechách. Kromě osmi přestupků policisté nezjistili žádné problémy.

Masivní kontroly, které policisté uskutečnili od září do ledna, měly souvislost s dvěma tragickými úmrtími, které otřásly jižním Plzeňskem. Čtyřiapadesátiletý myslivec zasáhl loni v září při lovu holubů na slunečnicovém poli mezi Hoříkovicemi a Týncem svého čtrnáctiletého syna do hlavy a ten na místě zemřel. Otec je obviněný z ublížení na zdraví a hrozí mu pět let vězení.

Druhé neštěstí se stalo v listopadu u obce Týniště, kde byl při lovu černé zvěře zastřelen 44letý účastník naháňky. Policisté dosud neví, ze které zbraně smrtelný náboj vyšel. „Prověřováním případu se zabývají jihoplzeňští kriminalisté,“ sdělila k tomu mluvčí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavla Soukupová.

V Plzeňském kraji se od září do ledna uskutečnilo celkem sto čtyřicet sedm kontrol na mysliveckých honech. „Policisté při nich zkontrolovali celkem 2777 osob a 2776 zbraní,“ sdělila Deníku Soukupová. Doplnila, že ani jedna provedená dechová zkouška neprokázala, že by byl někdo z účastníků honu opilý. To samé platí i pro Karlovarský kraj. Jak potvrdila mluvčí Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Zdeňka Papežová, ani v tomto regionu žádný myslivec nenadýchal. „Provedli jsme dohromady 21 kontrolních akcí, na kterých jsme zkontrolovali 464 osob a 465 zbraní,“ upřesnila Papežová.

Kromě kontroly platných dokladů u myslivců věnují policisté velkou pozornost hlavně technickému stavu zbraně a již zmiňovanému alkoholu. Dechové zkoušce se musí ze zákona podrobit každý myslivec, kterého policista vyzve.

A pokud má muž zákona podezření například na požití drog, musí se myslivec podrobit i lékařskému vyšetření.