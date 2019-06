Řada z nich totiž nedodržuje vyhlášku, která stanovuje, jak s odpady nakládat. „Už měsíc jezdí po městě pracovník, který kontroluje, jak lidé, a především podnikatelé, dodržují třídění odpadu,“ informoval karlovarský radní Martin Dušek (ANO).

Na základě této kontroly chce vedení radnice získat také kompletní soupis podnikatelů s konkrétními informacemi o tom, jak využívají svozy odpadů.

„Děláme velký audit v rámci třídění odpadu. Všechny podnikatelské subjekty obešleme dopisy, v nichž je mimo jiné budeme informovat o tom, že k nim přijde kontrola,“ pokračoval.

Podnikatelé mají uzavřenou smlouvu s firmou, která jim odpad odváží. V ní musí být obsaženo, jakým způsobem dané odpady likvidují, kolik a co vyprodukují. „Záleží na obsahu smlouvy, zda musí mít firma například vlastní nádoby na třídění odpadu či musí použitý olej ukládat do speciálních nádob,“ upřesnil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

V rámci velké kontroly přistoupily firmy, které se svozem odpadu zabývají, také k velké očistě samotných nádob. „A rozhodli jsme se, že se všechny budou označovat, abychom měli jejich přesnou evidenci,“ poznamenal Dušek.

Zároveň vysvětlil, proč město neumístí do karlovarských ulic více nádob na třídění odpadu s vyklápějícími se víky, do nichž lidé nemusejí strkat jednu lahev za druhou, ale mohou do ní celý obsah pohodlně vysypat. „V tom to právě je. Ne všichni jsme poctiví. Stává se totiž, že do těchto popelnic vysypou lidé nevytříděný odpad. Když ho musí dávat do nádoby jeden po druhém, efekt je mnohem větší,“ vysvětlil radní.

Zmínil také kuriózní případy, kdy podnikatelé ani řadoví obyvatelé Karlových Varů nedodržují vyhlášku a nechávají odpad u popelnic, přičemž ale vznikají černé skládky. „Vyhodí krabici vedle popelnice, ale nechají tam své jméno včetně adresy. Dohledání viníka je tak velmi snadné,“ uzavřel Dušek.