Nemovitost koupila před dvěma v dražbě lety česká firma z Kladna Ekvita.CZ. Ta už tehdy slibovala, že nechce jít proti zájmům obyvatel Jenišova ani proti obci. „Aktuálně máme hotovou ověřovací studii, kdy jde o třetí verzi, předchozí dvě nám obec upomínkovala. Ke třetí už připomínky nebyly. Ta tak potvrzuje náš avizovaný záměr, a tím je výstavba rodinných domů. Konkrétně se jedná o dvojdomy se dvěma nadzemními podlažími,“ informuje Tomáš Voštinka, finanční ředitel společnosti Ekvita.CZ.

Zároveň potvrzuje to, co nastínil už před pár měsíci. I když se snažili místní i obec dosáhnout toho, aby nový vlastník zmenšil objem současné čtyřpodlažní nemovitosti, ta zůstane. „Ano, stále počítáme se současnou podobou, tedy se standardním bytovým domem. Byty následně prodáme konkrétním zájemcům. Rozhodně nepůjde o žádnou ubytovnu, nemáme v plánu jít proti lidem,“ říká ředitel Voštinka. I tato varianta se totiž nad Jenišovem vznášela a místní z ní měli velké obavy. „I proto, abychom Jenišovským vyhověli, jsme tento bytový dům začlenili do nového území – studie. Myslím, že to vypadá velmi dobře,“ konstatoval zástupce majitele s tím, že Ekvita. CZ aktuálně řeší novou projektovou dokumentaci, pozemky začala uklízet a připravuje stanoviště. A jak Voštinka uzavřel, další domy, tedy rodinné dvojdomy, by se mohly začít stavět už v příštím roce.

Kvůli strachu, aby v obci nepřibyly podobné stavby, se ve stejném termínu jako komunální volby konalo v roce 2022 v Jenišově referendum. To se lidí ptalo, zda souhlasí s budoucí výstavbou bytových domů, které by měly více než dvě nadzemní patra. Referendum bylo platné, účastnilo se ho 57,27 procenta voličů, z nichž 83,37 procent bylo rozhodně proti výstavbě tohoto typu.