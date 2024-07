Korea znovuzrozená, tak se jmenuje výstava, kterou mohou vidět návštěvníci zámku Valeč. U její zahájení byl v sobotu také korejský velvyslanec Youngki Hong, který je v úřadu velvyslance od loňského června. „Ve volném čase rád cestuji po Čechách na různé zámky, ale tady jsem byl poprvé a byl jsem uchvácen velkou zahradou a také historií zámku Valeč. Je moc krásný,“ sdělil Deníku s tím, že času na dovolenou ale moc nemá.

Korejského velvyslance nadchla zámecká zahrada i historie Valče | Video: Antonín Hříbal

„Měl jsem hodně práce ohledně programu souvisejícího s jadernou elektrárnou v Dukovanech. Myslím si, že česká vláda je velice férová a objektivní. Ale jelikož je to velký byznys, tak jsme měli hodně práce na přípravách. Mohl jsem tedy být jen na krátké dovolené zde v Čechách a také na Moravě. Ale příští rok bych se chtěl podívat do Německa nebo do Polska,“ pověděl Youngki Hong, jehož domovem je Soul, kde se narodil a vyrůstal.

Když má volno, velvyslanec obdivuje českou architekturu. „Je velice dojemné sledovat různé druhy architektury v Čechách, které jsou stavěny různým stylem jako je například funkcionalismus nebo baroko. Architektura, která měla vliv na historii.“