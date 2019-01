Chebsko – Intenzivní rekonstrukce západní části III. železničního koridoru pokračují.

Momentálně se trať upravuje v okolí Lázní Kynžvartu. Podle informací Deníku se cestující pohodlněji přepraví až v roce 2016.

„Dokončení pěti staveb na západní větvi III. koridoru předpokládáme dle harmonogramu do roku 2016. Pokud se podaří získat dostatek finančních prostředků pro železniční infrastrukturu, očekáváme realizaci zbývajícího úseku po roce 2016,“ řekl mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Pavel Halla. Součástí výstavby koridoru byla i oprava nádraží v Mariánských Lázních. „Celý koridor bude hotový sice až za dlouho, ale pokud to je k dobré věci, tak mi to nevadí,“ řekl jeden z cestujících, Radim Černý z Chebu.



Lidé se tak po několika vlakových výlukách dočkají bezstarostného cestování. Projektanti celé optimalizace se museli vypořádat s řadou problémů. Například v Chodové Plané trať prochází památkově chráněným zámeckým parkem. Přitom kvůli zvýšení rychlosti museli zvětší poloměr oblouku. Proto bude na stávajícím náspu postavena nová opěrná zeď.

„Je vynikající, že se s těmi kolejemi už něco dělá. Alespoň budeme mít lepší pohodlí při jízdě vlakem,“ řekl další cestující ,Mirek Kulhavý z Chebu. Po skončení optimalizace tratě se budou moci po kolejích prohánět vlaky rychlostí až 160 km/h.